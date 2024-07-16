https://ria.ru/20240716/minenergo-1960065288.html

На юге России ввели временные ограничения энергопотребления

На юге России ввели временные ограничения энергопотребления - РИА Новости, 16.07.2024

На юге России ввели временные ограничения энергопотребления

Ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:36

2024-07-16T16:36

2024-07-16T16:40

экономика

россия

ростовская аэс

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС, сообщило Минэнерго РФ."В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240716/ulan-ude-1960028341.html

россия

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экономика, россия, ростовская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии)