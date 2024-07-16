https://ria.ru/20240716/minenergo-1960065288.html
На юге России ввели временные ограничения энергопотребления
На юге России ввели временные ограничения энергопотребления - РИА Новости, 16.07.2024
На юге России ввели временные ограничения энергопотребления
Ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:36
2024-07-16T16:36
2024-07-16T16:40
экономика
россия
ростовская аэс
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС, сообщило Минэнерго РФ."В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, ростовская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Ростовская АЭС, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
На юге России ввели временные ограничения энергопотребления
Минэнерго: ограничения энергопотребления вводятся из-за сбоя на Ростовской АЭС