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Трамп готов наказать киевский режим, уверен Медведчук - РИА Новости, 16.07.2024
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16:13 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/medvedchuk-1960057988.html
Трамп готов наказать киевский режим, уверен Медведчук
Трамп готов наказать киевский режим, уверен Медведчук - РИА Новости, 16.07.2024
Трамп готов наказать киевский режим, уверен Медведчук
Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в обращении к кандидату в президенты США Дональду Трампу пожелал ему победы на выборах и выразил... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:13
2024-07-16T16:13
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в обращении к кандидату в президенты США Дональду Трампу пожелал ему победы на выборах и выразил уверенность в том, что американский политик готов на решительные действия, подразумевающие осуждение и наказание опасного всему миру киевского режима. В обращении к Трампу, опубликованном на сайте движения "Другая Украина" после покушения на кандидата, Медведчук отметил угрозу расширения конфликта на Украине, связанную с узурпацией Владимиром Зеленским власти в Киеве и его заинтересованности в продолжении боевых действий. По словам Медведчука, избавить от этой угрозы может прекращение поддержки киевского режима. "Уверен, вы готовы на решительные действия, которые подразумевают под собой осуждение и наказание преступного киевского режима, включая наложение персональных санкций на наиболее одиозных и коррумпированных его представителей. Чем быстрее это произойдёт, тем быстрее глобальные политические игроки смогут приступить к переговорам о новом переустройстве мира и тем больше человеческих жизней сохранится на нашей планете", - написал Медведчук. В обращении он также пожелал Трампу "здоровья, стойкости и победы на предстоящих выборах президента США". Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
https://ria.ru/20240716/medvedchuk-1960050940.html
https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957135806.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, виктор медведчук, владимир зеленский, президентские выборы в сша
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Президентские выборы в США
Трамп готов наказать киевский режим, уверен Медведчук

Медведчук: Трамп готов на решительные меры для наказания киевского режима

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкОппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в обращении к кандидату в президенты США Дональду Трампу пожелал ему победы на выборах и выразил уверенность в том, что американский политик готов на решительные действия, подразумевающие осуждение и наказание опасного всему миру киевского режима.
В обращении к Трампу, опубликованном на сайте движения "Другая Украина" после покушения на кандидата, Медведчук отметил угрозу расширения конфликта на Украине, связанную с узурпацией Владимиром Зеленским власти в Киеве и его заинтересованности в продолжении боевых действий. По словам Медведчука, избавить от этой угрозы может прекращение поддержки киевского режима.
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"Уверен, вы готовы на решительные действия, которые подразумевают под собой осуждение и наказание преступного киевского режима, включая наложение персональных санкций на наиболее одиозных и коррумпированных его представителей. Чем быстрее это произойдёт, тем быстрее глобальные политические игроки смогут приступить к переговорам о новом переустройстве мира и тем больше человеческих жизней сохранится на нашей планете", - написал Медведчук.
В обращении он также пожелал Трампу "здоровья, стойкости и победы на предстоящих выборах президента США".
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
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В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийПрезидентские выборы в США
 
 
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