https://ria.ru/20240716/medvedchuk-1960057988.html

Трамп готов наказать киевский режим, уверен Медведчук

Трамп готов наказать киевский режим, уверен Медведчук - РИА Новости, 16.07.2024

Трамп готов наказать киевский режим, уверен Медведчук

Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в обращении к кандидату в президенты США Дональду Трампу пожелал ему победы на выборах и выразил... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:13

2024-07-16T16:13

2024-07-16T16:13

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владимир зеленский

президентские выборы в сша

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в обращении к кандидату в президенты США Дональду Трампу пожелал ему победы на выборах и выразил уверенность в том, что американский политик готов на решительные действия, подразумевающие осуждение и наказание опасного всему миру киевского режима. В обращении к Трампу, опубликованном на сайте движения "Другая Украина" после покушения на кандидата, Медведчук отметил угрозу расширения конфликта на Украине, связанную с узурпацией Владимиром Зеленским власти в Киеве и его заинтересованности в продолжении боевых действий. По словам Медведчука, избавить от этой угрозы может прекращение поддержки киевского режима. "Уверен, вы готовы на решительные действия, которые подразумевают под собой осуждение и наказание преступного киевского режима, включая наложение персональных санкций на наиболее одиозных и коррумпированных его представителей. Чем быстрее это произойдёт, тем быстрее глобальные политические игроки смогут приступить к переговорам о новом переустройстве мира и тем больше человеческих жизней сохранится на нашей планете", - написал Медведчук. В обращении он также пожелал Трампу "здоровья, стойкости и победы на предстоящих выборах президента США". Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.

https://ria.ru/20240716/medvedchuk-1960050940.html

https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957135806.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, виктор медведчук, владимир зеленский, президентские выборы в сша