https://ria.ru/20240716/medvedchuk-1960055831.html

Медведчук осудил покушение на Трампа

Медведчук осудил покушение на Трампа - РИА Новости, 16.07.2024

Медведчук осудил покушение на Трампа

Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в обращении к кандидату в президенты США Дональду Трампу осудил покушение на политика и отметил... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:09

2024-07-16T16:09

2024-07-16T16:09

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покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в обращении к кандидату в президенты США Дональду Трампу осудил покушение на политика и отметил "всемирное восхищение" его мужеством. "Четырнадцатого июля 2024 года весь мир был впечатлен вашим мужеством и стойкостью перед лицом смертельной опасности", - написал Медведчук. Он также отметил, что фотография Трампа с поднятым кулаком, сделанная сразу после покушения "не просто вошла в список наиболее памятных образов американской политической истории – она вдохновила борцов за правду и справедливость на всей планете сражаться за свои убеждения вопреки любым вызовам и опасностям". Кроме этого, Медведчук решительно осудил покушение на жизнь Трампа и выразил уверенность в том, что американский политик "разберется с этим страшным преступлением", а жители США смогут сделать правильные выводы. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.

https://ria.ru/20240716/medvedchuk-1960050940.html

https://ria.ru/20240716/tramp-1960044840.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, виктор медведчук, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024, украина