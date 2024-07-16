Рейтинг@Mail.ru
Медведчук осудил покушение на Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/medvedchuk-1960055831.html
Медведчук осудил покушение на Трампа
Медведчук осудил покушение на Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
Медведчук осудил покушение на Трампа
Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в обращении к кандидату в президенты США Дональду Трампу осудил покушение на политика и отметил... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:09
2024-07-16T16:09
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
виктор медведчук
покушение на дональда трампа
выборы президента сша — 2024
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646205_0:111:2986:1791_1920x0_80_0_0_0ebf309a4d389f42aedb091a04659918.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в обращении к кандидату в президенты США Дональду Трампу осудил покушение на политика и отметил "всемирное восхищение" его мужеством. "Четырнадцатого июля 2024 года весь мир был впечатлен вашим мужеством и стойкостью перед лицом смертельной опасности", - написал Медведчук. Он также отметил, что фотография Трампа с поднятым кулаком, сделанная сразу после покушения "не просто вошла в список наиболее памятных образов американской политической истории – она вдохновила борцов за правду и справедливость на всей планете сражаться за свои убеждения вопреки любым вызовам и опасностям". Кроме этого, Медведчук решительно осудил покушение на жизнь Трампа и выразил уверенность в том, что американский политик "разберется с этим страшным преступлением", а жители США смогут сделать правильные выводы. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
https://ria.ru/20240716/medvedchuk-1960050940.html
https://ria.ru/20240716/tramp-1960044840.html
сша
пенсильвания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646205_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_3714db95fee58c86a9bc2a2207307a2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, виктор медведчук, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024, украина
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Виктор Медведчук, Покушение на Дональда Трампа, Выборы президента США — 2024, Украина
Медведчук осудил покушение на Трампа

Медведчук восхитился мужеством Трампа и осудил покушение на него

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в обращении к кандидату в президенты США Дональду Трампу осудил покушение на политика и отметил "всемирное восхищение" его мужеством.
"Четырнадцатого июля 2024 года весь мир был впечатлен вашим мужеством и стойкостью перед лицом смертельной опасности", - написал Медведчук.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Медведчук заявил о возможном украинском следе в деле о покушении на Трампа
Вчера, 15:53
Он также отметил, что фотография Трампа с поднятым кулаком, сделанная сразу после покушения "не просто вошла в список наиболее памятных образов американской политической истории – она вдохновила борцов за правду и справедливость на всей планете сражаться за свои убеждения вопреки любым вызовам и опасностям".
Кроме этого, Медведчук решительно осудил покушение на жизнь Трампа и выразил уверенность в том, что американский политик "разберется с этим страшным преступлением", а жители США смогут сделать правильные выводы.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Опрос показал уровень поддержки Трампа американцами после покушения
Вчера, 15:35
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампВиктор МедведчукПокушение на Дональда ТрампаВыборы президента США — 2024Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала