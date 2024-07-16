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Маск высказался о кандидате в вице-президенты от республиканцев Вэнсе
Маск высказался о кандидате в вице-президенты от республиканцев Вэнсе - РИА Новости, 16.07.2024
Маск высказался о кандидате в вице-президенты от республиканцев Вэнсе
Американский миллиардер Илон Маск назвал удачным решением номинацию сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T02:05
2024-07-16T02:05
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск назвал удачным решением номинацию сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев.Бизнесмен отреагировал на пост одного из пользователей соцсети X, устроившего опрос о том, является ли номинация Вэнса успехом или провалом."Конечно успех", — написал Маск.Накануне съезд республиканской партии номинировал Вэнса кандидатом на пост вице-президента. О выборе в пользу сенатора перед этим объявил кандидат в президенты Дональд Трамп.Вэнсу – 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.Политик также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
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в мире, огайо, сша, украина, илон маск, дональд трамп
В мире, Огайо, США, Украина, Илон Маск, Дональд Трамп
Маск высказался о кандидате в вице-президенты от республиканцев Вэнсе
Маск поддержал номинацию Вэнса на должность вице-президента США