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Маск высказался о кандидате в вице-президенты от республиканцев Вэнсе

Маск высказался о кандидате в вице-президенты от республиканцев Вэнсе - РИА Новости, 16.07.2024

Маск высказался о кандидате в вице-президенты от республиканцев Вэнсе

Американский миллиардер Илон Маск назвал удачным решением номинацию сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T02:05

2024-07-16T02:05

2024-07-16T02:05

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск назвал удачным решением номинацию сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев.Бизнесмен отреагировал на пост одного из пользователей соцсети X, устроившего опрос о том, является ли номинация Вэнса успехом или провалом."Конечно успех", — написал Маск.Накануне съезд республиканской партии номинировал Вэнса кандидатом на пост вице-президента. О выборе в пользу сенатора перед этим объявил кандидат в президенты Дональд Трамп.Вэнсу – 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.Политик также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.

https://ria.ru/20240716/kandidat-1959904845.html

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в мире, огайо, сша, украина, илон маск, дональд трамп