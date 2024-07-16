https://ria.ru/20240716/mariupol-1959802625.html

"Мы это поняли". О чем предупредили жителей Мариуполя

"Мы это поняли". О чем предупредили жителей Мариуполя - РИА Новости, 16.07.2024

"Мы это поняли". О чем предупредили жителей Мариуполя

"Когда Мариуполь освобождали, мы оставались здесь. Было очень страшно: постоянные обстрелы, у дочери на участке снаряд взорвался, моя квартира разбита, еще... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T08:00

2024-07-16T08:00

2024-07-16T08:07

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аналитика - религия и мировоззрение

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ДОНЕЦК, 16 июл — РИА Новости, Давид Нармания. "Когда Мариуполь освобождали, мы оставались здесь. Было очень страшно: постоянные обстрелы, у дочери на участке снаряд взорвался, моя квартира разбита, еще ремонтируют. А у меня внучка — инвалид детства. Даже не знаю, что бы мы делали, если бы не волонтеры", — говорит пенсионерка Любовь Коновалова. Теперь поддержки станет больше: в городе открылся Центр помощи Русской православной церкви. О том, как спасают местных жителей, — в материале РИА Новости.С внучкой-инвалидомСейчас Коновалова живет у сына. Его частный дом тоже пострадал при обстрелах, но не так сильно."Военные, которые из ДНР и из России, очень нам помогали. Мы без еды и воды сидели, пошли хотя бы попить набрать, наткнулись на них, — вспоминает пенсионерка, с которой мы разговорились в Центре помощи. — Они с нами всем делились, что у них было. А на 9 Мая — никогда не забуду — мимо проезжала машина, из нее вышел какой-то высокий чин. Спросил, есть ли у меня сумочка. Так он ее полностью продуктами наполнил: дал тушенки, макарон, внучке — конфет. Ему лет пятьдесят на вид. Дай Бог, чтобы родные его дождались".У себя, на левом берегу Кальмиуса, она не была почти год — перед началом боев уехала к дочери в другой район. Побывать дома удалось только в мае 2023-го. Но сейчас, по словам Коноваловой, город очень активно восстанавливается."Центральные дороги сделали такие, словно войны и не было. Да, еще много работы предстоит. Но, как говорится, Москва не сразу строилась", — отмечает она.На первых порах местным, помимо выплат и восстановления жилья, помогали еще и с продуктами. Сейчас это прекратилось."Только церковь продолжает поддерживать в этом плане. Мы волонтерам очень благодарны", — говорит пенсионерка."Стараемся помочь всем"Волонтеры приезжают сюда со всей России. Но есть и мариупольцы, которые помогают землякам. Среди них — Ирина Некрасова."Я из города не уезжала. Я бы и не смогла — чувствовала внутренний зов, — признается она. — Мне повезло, у меня почти все уцелело. Только стекло в одном окошке треснуло". Это редкая удача по местным меркам.Ирина стала волонтером в декабре 2022-го, когда Синодальный отдел по благотворительности начал помогать местным жителям. Тогда в Мариуполе открылся палаточный лагерь — в одном из самых пострадавших районов, на Азовстальской улице. Туда приходили за продуктовыми наборами, получить одежду, постирать, принять душ. Также работал мобильный госпиталь церковной больницы Святителя Алексия, где можно было проконсультироваться с врачом.Условия жизни в городе пока далеки от идеальных, но уже существенно лучше: возобновилось водоснабжение, полноценно заработали медицинские учреждения. Часть направлений палаточного лагеря утратила актуальность.Поэтому пункт решили открыть в центральной части города, более доступной для жителей. Все мариупольцы могут обращаться за помощью по номеру горячей линии Синодального отдела по благотворительности: 8-800-70-70-222."Конечно, у каждого из нас свой функционал, но мы стараемся помогать друг другу, как-то разгрузить коллег, — рассказывает Ирина. — Само собой, устаем. Но любой здесь понимает: если кто-то сегодня не выйдет на служение, то эта нагрузка ляжет на других".Сейчас центр занимается в основном адресной работой, помогает людям на дому."Волонтеры часто приезжают на своих машинах. Да, не знают город, но мы находим сотрудников, которые могут подсказать, как доехать до места", — объясняет Некрасова.Кому-то нужны продукты, кому-то — что-то для дома. Многим требуется юридическая консультация или помощь во взаимодействии с городской администрацией, чтобы оформить социальные выплаты."Иногда старички просят что-то починить. Даже огород вскопать, сами не справляются. Поэтому, когда приезжают добровольцы-мужчины, эти задачи мы стараемся давать им", — говорит Ирина.Волонтеры также занимаются восстановлением разрушенного жилья. И в РПЦ ждут новых добровольцев, желающих помочь.Работы еще многоВсего с декабря 2022-го в палаточный городок и Центр помощи поступило около 26 тысяч обращений. За этот период в город приехали более двух тысяч волонтеров. Они проводят здесь смены по семь-десять дней. Но этого недостаточно, чтобы поддержать всех."Сейчас мы нуждаемся в паллиативе. Есть брошенные люди, которым нужен уход, — рассказывает Некрасова. — Мы, конечно, можем привезти продукты, бытовую химию, какие-то вещи, но им очень тяжело самим. А у нас не хватает людей, чтобы помогать всем на дому. Дополнительные трудности создает то, что у некоторых дети на Украине или выехали в другие страны, а вернуться сюда сложно. Из-за этого не получается оформить документы, чтобы поместить их в дом престарелых, который есть в городе. Но и там места на всех не хватит".Церковь помогает не только жителям Мариуполя. Люди получают помощь в Северодонецке, Белгороде, Донецке, Бердянске, Лисичанске. Беженцы — в Ростове-на-Дону, Москве и других городах. И этот список постоянно растет.

https://ria.ru/20240712/volontery-1958776150.html

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мариуполь, россия, москва, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение