https://ria.ru/20240716/lukashenko-1960002523.html
Минск будет решать проблемы с соседями дипломатически, заявил Лукашенко
Минск будет решать проблемы с соседями дипломатически, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.07.2024
Минск будет решать проблемы с соседями дипломатически, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит взаимности со стороны Польши и Литвы решать проблемы дипломатическими методами, так что Минску... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:35
2024-07-16T13:35
2024-07-16T13:50
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МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит взаимности со стороны Польши и Литвы решать проблемы дипломатическими методами, так что Минску приходится порох держать сухим."Помните и знайте, что мы не хотим воевать. Мы будем воевать только тогда, когда чужой сапог ступит на нашу землю. Мы будем делать все дипломатическим образом, чтобы урегулировать наши отношения, прежде всего с соседями", - сказал Лукашенко в Минске на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Его слова приводит агентство Белта."Точно так мы предлагаем урегулировать наши отношения и с Польшей, и с Литвой. Но пока взаимности не видим. Поэтому нам приходится ухо держать востро и порох держать сухим на северо-западном и западном направлениях", - добавил белорусский президент.
https://ria.ru/20240713/belorussiya-1959480011.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, польша, литва
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Польша, Литва
Минск будет решать проблемы с соседями дипломатически, заявил Лукашенко
Лукашенко: Минск нацелен решать проблемы с соседями дипломатией, а не войной