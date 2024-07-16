В Липецке трое молодых людей жестоко избили дворника
В Липецке задержали трех человек после избиения дворника
© УМВД России по Липецкой области/ВКонтактеМолодые люди избивают дворника на улице Замятина в Липецке. Кадр видео
Молодые люди избивают дворника на улице Замятина в Липецке. Кадр видео
ТУЛА, 16 июл – РИА Новости. Трех молодых людей задержали после жесткого избиения дворника на улице Замятина в Липецке, сообщает пресс-служба регионального УМВД в соцсети "Вконтакте".
"Утром 16 июля в отдел полиции №2 УМВД России по городу Липецку поступило сообщение о том, что на улице Замятина неизвестные избивают пожилого мужчину. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Принятыми мерами установлены свидетели и очевидцы инцидента, а также участники конфликта. В территориальный отдел полиции были доставлены трое 21-летних жителей Липецкой и Тамбовской областей", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что пострадавшего мужчину госпитализировали.
Видео с инцидентом появилось в социальных сетях. На нем неизвестный бьет мужчину в сигнальном жилете, пока кто-то зовет на помощь. Очевидцы сообщили, что молодые люди избили дворника за сделанное замечание о мусоре.
В пресс-службе УМВД России Липецкой области РИА Новости рассказали, что избитый мужчина действительно работает сотрудником управляющей компании и занимается уборкой, однако суть конфликта не сообщили. Также в ведомстве отметили, что пострадавшему 69 лет, его госпитализировали.