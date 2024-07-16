https://ria.ru/20240716/lipetsk-1960068386.html

В Липецке трое молодых людей жестоко избили дворника

В Липецке трое молодых людей жестоко избили дворника - РИА Новости, 16.07.2024

В Липецке трое молодых людей жестоко избили дворника

Трех молодых людей задержали после жесткого избиения дворника на улице Замятина в Липецке, сообщает пресс-служба регионального УМВД в соцсети "Вконтакте". РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:50

2024-07-16T16:50

2024-07-16T16:50

происшествия

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ТУЛА, 16 июл – РИА Новости. Трех молодых людей задержали после жесткого избиения дворника на улице Замятина в Липецке, сообщает пресс-служба регионального УМВД в соцсети "Вконтакте". "Утром 16 июля в отдел полиции №2 УМВД России по городу Липецку поступило сообщение о том, что на улице Замятина неизвестные избивают пожилого мужчину. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Принятыми мерами установлены свидетели и очевидцы инцидента, а также участники конфликта. В территориальный отдел полиции были доставлены трое 21-летних жителей Липецкой и Тамбовской областей", - говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавшего мужчину госпитализировали. Видео с инцидентом появилось в социальных сетях. На нем неизвестный бьет мужчину в сигнальном жилете, пока кто-то зовет на помощь. Очевидцы сообщили, что молодые люди избили дворника за сделанное замечание о мусоре. В пресс-службе УМВД России Липецкой области РИА Новости рассказали, что избитый мужчина действительно работает сотрудником управляющей компании и занимается уборкой, однако суть конфликта не сообщили. Также в ведомстве отметили, что пострадавшему 69 лет, его госпитализировали.

https://ria.ru/20240711/uzbekistan-1959070220.html

https://ria.ru/20240711/zelenka-1958918103.html

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происшествия, липецк, россия, липецкая область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)