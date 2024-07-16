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Лавров провел переговоры с главой МИД Швейцарии - РИА Новости, 16.07.2024
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22:30 16.07.2024 (обновлено: 23:45 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/lavrov-1960130940.html
Лавров провел переговоры с главой МИД Швейцарии
Лавров провел переговоры с главой МИД Швейцарии - РИА Новости, 16.07.2024
Лавров провел переговоры с главой МИД Швейцарии
Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом, сообщили в российской делегации. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T22:30
2024-07-16T23:45
в мире
россия
нью-йорк (город)
сергей лавров
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НЬЮ-ЙОРК (ООН), 16 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом, сообщили в российской делегации.&quot;Мы специально спланировали эту встречу так, чтобы было удобно вам&quot;, — сказал министр перед началом переговоров.Мероприятие прошло в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Его организовали по инициативе швейцарской стороны.Переговоры продлились почти час. По их завершении Лавров заявил, что они были "интересными"."Это была интересная встреча. Я думаю, что лучше дать людям возможность высказаться, чем заставлять их объясняться. Потому что то, что мы услышали от наших западных друзей, говорило о многом", — сказал он.Ранее во вторник Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства. В числе прочего он прокомментировал решение Германии разместить у себя американские дальнобойные ракеты, назвав это унижением для Берлина. Также министр затронул тему украинского конфликта, подчеркнув, что урегулирование этого кризиса должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз для России, которые исходят от Запада.Позднее Лавров встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Стороны обсудили международную проблематику, включая украинский конфликт. Министры также отметили, что отношения между Москвой и Будапештом продолжают развиваться вопреки сложившейся мировой обстановке. Кроме того, они подтвердили важность реализации крупных экономических проектов, особенно в сфере энергетики.
https://ria.ru/20240716/predlozhenie-1960129589.html
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в мире, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, ООН
Лавров провел переговоры с главой МИД Швейцарии

Лавров провел переговоры со швейцарским коллегой Кассисом в штаб-квартире ООН

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис . Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК (ООН), 16 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом, сообщили в российской делегации.
«

"Мы специально спланировали эту встречу так, чтобы было удобно вам", — сказал министр перед началом переговоров.

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Мероприятие прошло в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Его организовали по инициативе швейцарской стороны.
Переговоры продлились почти час. По их завершении Лавров заявил, что они были "интересными".
«
"Это была интересная встреча. Я думаю, что лучше дать людям возможность высказаться, чем заставлять их объясняться. Потому что то, что мы услышали от наших западных друзей, говорило о многом", — сказал он.
Ранее во вторник Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства. В числе прочего он прокомментировал решение Германии разместить у себя американские дальнобойные ракеты, назвав это унижением для Берлина. Также министр затронул тему украинского конфликта, подчеркнув, что урегулирование этого кризиса должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз для России, которые исходят от Запада.
Позднее Лавров встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Стороны обсудили международную проблематику, включая украинский конфликт. Министры также отметили, что отношения между Москвой и Будапештом продолжают развиваться вопреки сложившейся мировой обстановке. Кроме того, они подтвердили важность реализации крупных экономических проектов, особенно в сфере энергетики.
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