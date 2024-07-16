Рейтинг@Mail.ru
Лавров отметил важность обсуждения договоренностей Путина и Орбана - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 16.07.2024 (обновлено: 20:17 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/lavrov-1960115950.html
Лавров отметил важность обсуждения договоренностей Путина и Орбана
Лавров отметил важность обсуждения договоренностей Путина и Орбана - РИА Новости, 16.07.2024
Лавров отметил важность обсуждения договоренностей Путина и Орбана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто отметил важность обсуждения выполнения договоренностей президента... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:16
2024-07-16T20:17
в мире
россия
венгрия
сергей лавров
петер сийярто
владимир путин
оон
визит орбана в россию
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804095993_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4eb98b920a24b8b60a85d02f16088c0b.jpg
ООН, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто отметил важность обсуждения выполнения договоренностей президента РФ Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Главы дипведомств начали переговоры, приветствуя друг друга по-русски. "Спасибо большое за приглашение участвовать (в дебатах - ред.) Совета Безопасности ООН", - сказал Сийярто. "Очень приятно (встретиться) вскоре после визита вашего премьер-министра, продуктивных переговоров. Очень важно встретиться и рассмотреть выполнение договоренностей между премьер-министром и президентом (России Владимиром Путиным - ред.)", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20240715/orban-1959899145.html
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804095993_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_42b8453de2fc0ca6fa17daba4563ad7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, сергей лавров, петер сийярто, владимир путин, оон, визит орбана в россию, виктор орбан
В мире, Россия, Венгрия, Сергей Лавров, Петер Сийярто, Владимир Путин, ООН, Визит Орбана в Россию, Виктор Орбан
Лавров отметил важность обсуждения договоренностей Путина и Орбана

Лавров: важно обсудить выполнение договоренностей Путина и Орбана

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто отметил важность обсуждения выполнения договоренностей президента РФ Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Главы дипведомств начали переговоры, приветствуя друг друга по-русски.
"Спасибо большое за приглашение участвовать (в дебатах - ред.) Совета Безопасности ООН", - сказал Сийярто.
«
"Очень приятно (встретиться) вскоре после визита вашего премьер-министра, продуктивных переговоров. Очень важно встретиться и рассмотреть выполнение договоренностей между премьер-министром и президентом (России Владимиром Путиным - ред.)", - отметил Лавров.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Орбан призвал Мишеля возобновить дипотношения с Россией
15 июля, 23:31
 
В миреРоссияВенгрияСергей ЛавровПетер СийяртоВладимир ПутинООНВизит Орбана в РоссиюВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала