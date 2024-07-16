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Лавров отметил важность обсуждения договоренностей Путина и Орбана
Лавров отметил важность обсуждения договоренностей Путина и Орбана - РИА Новости, 16.07.2024
Лавров отметил важность обсуждения договоренностей Путина и Орбана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто отметил важность обсуждения выполнения договоренностей президента... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:16
2024-07-16T20:16
2024-07-16T20:17
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто отметил важность обсуждения выполнения договоренностей президента РФ Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Главы дипведомств начали переговоры, приветствуя друг друга по-русски. "Спасибо большое за приглашение участвовать (в дебатах - ред.) Совета Безопасности ООН", - сказал Сийярто. "Очень приятно (встретиться) вскоре после визита вашего премьер-министра, продуктивных переговоров. Очень важно встретиться и рассмотреть выполнение договоренностей между премьер-министром и президентом (России Владимиром Путиным - ред.)", - отметил Лавров.
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в мире, россия, венгрия, сергей лавров, петер сийярто, владимир путин, оон, визит орбана в россию, виктор орбан
В мире, Россия, Венгрия, Сергей Лавров, Петер Сийярто, Владимир Путин, ООН, Визит Орбана в Россию, Виктор Орбан
Лавров отметил важность обсуждения договоренностей Путина и Орбана
Лавров: важно обсудить выполнение договоренностей Путина и Орбана