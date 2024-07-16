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Лавров отметил важность обсуждения договоренностей Путина и Орбана

Лавров отметил важность обсуждения договоренностей Путина и Орбана - РИА Новости, 16.07.2024

Лавров отметил важность обсуждения договоренностей Путина и Орбана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто отметил важность обсуждения выполнения договоренностей президента... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T20:16

2024-07-16T20:16

2024-07-16T20:17

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ООН, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто отметил важность обсуждения выполнения договоренностей президента РФ Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Главы дипведомств начали переговоры, приветствуя друг друга по-русски. "Спасибо большое за приглашение участвовать (в дебатах - ред.) Совета Безопасности ООН", - сказал Сийярто. "Очень приятно (встретиться) вскоре после визита вашего премьер-министра, продуктивных переговоров. Очень важно встретиться и рассмотреть выполнение договоренностей между премьер-министром и президентом (России Владимиром Путиным - ред.)", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20240715/orban-1959899145.html

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