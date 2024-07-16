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Лавров рассказал, зачем НАТО продвигается в АТР - РИА Новости, 16.07.2024
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17:31 16.07.2024 (обновлено: 17:36 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/lavrov-1960081112.html
Лавров рассказал, зачем НАТО продвигается в АТР
Лавров рассказал, зачем НАТО продвигается в АТР - РИА Новости, 16.07.2024
Лавров рассказал, зачем НАТО продвигается в АТР
Военная инфраструктура НАТО продвигается в Азиатско-тихоокеанский регион (АТР), чтобы подорвать существующую там архитектуру, центром которой является АСЕАН,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:31
2024-07-16T17:36
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Военная инфраструктура НАТО продвигается в Азиатско-тихоокеанский регион (АТР), чтобы подорвать существующую там архитектуру, центром которой является АСЕАН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он обратил внимание на слова лидеров государств НАТО о главенствующей роли альянса в Азиатско-тихоокеанском регионе и распространении там доминирования. "Военная инфраструктура НАТО продвигается в регион Тихого Океана с очевидной целью: подорвать асеаноцентричную архитектуру, которая долгие десятилетия выстраивалась на основе принципов равноправия, учета взаимных интересов и консенсуса", - сказал Лавров на заседании Совбеза ООН. По словам главы МИД РФ, США и союзники сколачивают новые собственные блоки, вроде AUKUS.
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в мире, цены на нефть, россия, атр, тихий океан, сергей лавров, нато, оон
В мире, Цены на нефть, Россия, АТР, Тихий океан, Сергей Лавров, НАТО, ООН
Лавров рассказал, зачем НАТО продвигается в АТР

Лавров: НАТО продвигается в АТР, чтобы подорвать существующую там архитектуру

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 16 июл - РИА Новости. Военная инфраструктура НАТО продвигается в Азиатско-тихоокеанский регион (АТР), чтобы подорвать существующую там архитектуру, центром которой является АСЕАН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он обратил внимание на слова лидеров государств НАТО о главенствующей роли альянса в Азиатско-тихоокеанском регионе и распространении там доминирования.
«
"Военная инфраструктура НАТО продвигается в регион Тихого Океана с очевидной целью: подорвать асеаноцентричную архитектуру, которая долгие десятилетия выстраивалась на основе принципов равноправия, учета взаимных интересов и консенсуса", - сказал Лавров на заседании Совбеза ООН.
По словам главы МИД РФ, США и союзники сколачивают новые собственные блоки, вроде AUKUS.
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В миреЦены на нефтьРоссияАТРТихий океанСергей ЛавровНАТОООН
 
 
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