Лавров рассказал, зачем НАТО продвигается в АТР
Лавров: НАТО продвигается в АТР, чтобы подорвать существующую там архитектуру
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
ООН, 16 июл - РИА Новости. Военная инфраструктура НАТО продвигается в Азиатско-тихоокеанский регион (АТР), чтобы подорвать существующую там архитектуру, центром которой является АСЕАН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он обратил внимание на слова лидеров государств НАТО о главенствующей роли альянса в Азиатско-тихоокеанском регионе и распространении там доминирования.
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"Военная инфраструктура НАТО продвигается в регион Тихого Океана с очевидной целью: подорвать асеаноцентричную архитектуру, которая долгие десятилетия выстраивалась на основе принципов равноправия, учета взаимных интересов и консенсуса", - сказал Лавров на заседании Совбеза ООН.
По словам главы МИД РФ, США и союзники сколачивают новые собственные блоки, вроде AUKUS.
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