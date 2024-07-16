https://ria.ru/20240716/lavrov-1960081112.html

Лавров рассказал, зачем НАТО продвигается в АТР

Лавров рассказал, зачем НАТО продвигается в АТР - РИА Новости, 16.07.2024

Лавров рассказал, зачем НАТО продвигается в АТР

Военная инфраструктура НАТО продвигается в Азиатско-тихоокеанский регион (АТР), чтобы подорвать существующую там архитектуру, центром которой является АСЕАН,... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:31

2024-07-16T17:31

2024-07-16T17:36

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ООН, 16 июл - РИА Новости. Военная инфраструктура НАТО продвигается в Азиатско-тихоокеанский регион (АТР), чтобы подорвать существующую там архитектуру, центром которой является АСЕАН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он обратил внимание на слова лидеров государств НАТО о главенствующей роли альянса в Азиатско-тихоокеанском регионе и распространении там доминирования. "Военная инфраструктура НАТО продвигается в регион Тихого Океана с очевидной целью: подорвать асеаноцентричную архитектуру, которая долгие десятилетия выстраивалась на основе принципов равноправия, учета взаимных интересов и консенсуса", - сказал Лавров на заседании Совбеза ООН. По словам главы МИД РФ, США и союзники сколачивают новые собственные блоки, вроде AUKUS.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, россия, атр, тихий океан, сергей лавров, нато, оон