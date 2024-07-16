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Россия готова к поиску баланса интересов по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 16.07.2024
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17:27 16.07.2024 (обновлено: 17:42 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/lavrov-1960079634.html
Россия готова к поиску баланса интересов по Украине, заявил Лавров
Россия готова к поиску баланса интересов по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 16.07.2024
Россия готова к поиску баланса интересов по Украине, заявил Лавров
Россия готова к поиску баланса интересов по урегулированию текущего кризиса на Украине, при согласовании взаимных гарантий и договоренностей придется учитывать... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:27
2024-07-16T17:42
россия
украина
в мире
европа
сергей лавров
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 16 июл - РИА Новости. Россия готова к поиску баланса интересов по урегулированию текущего кризиса на Украине, при согласовании взаимных гарантий и договоренностей придется учитывать и новые геостратегические реалии на Евразийском континенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."При согласовании взаимных гарантий и договоренностей придется учитывать и новые геостратегические реалии на Евразийском континенте, где формируется общеконтинентальная архитектура подлинно равной и неделимой безопасности. Европа рискует отстать от этого объективно-исторического процесса. Мы к поиску баланса интересов готовы", - сказал Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства.
https://ria.ru/20240716/lavrov-1960079532.html
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россия, украина, в мире, европа, сергей лавров, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Украина, В мире, Европа, Сергей Лавров, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия готова к поиску баланса интересов по Украине, заявил Лавров

Лавров: Россия готова к поиску баланса интересов по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 июл - РИА Новости. Россия готова к поиску баланса интересов по урегулированию текущего кризиса на Украине, при согласовании взаимных гарантий и договоренностей придется учитывать и новые геостратегические реалии на Евразийском континенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"При согласовании взаимных гарантий и договоренностей придется учитывать и новые геостратегические реалии на Евразийском континенте, где формируется общеконтинентальная архитектура подлинно равной и неделимой безопасности. Европа рискует отстать от этого объективно-исторического процесса. Мы к поиску баланса интересов готовы", - сказал Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Лавров оценил возможности урегулирования европейского кризиса
Вчера, 17:27
 
РоссияУкраинаВ миреЕвропаСергей ЛавровООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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