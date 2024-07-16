https://ria.ru/20240716/lavrov-1960079634.html
Россия готова к поиску баланса интересов по Украине, заявил Лавров
Россия готова к поиску баланса интересов по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 16.07.2024
Россия готова к поиску баланса интересов по Украине, заявил Лавров
Россия готова к поиску баланса интересов по урегулированию текущего кризиса на Украине, при согласовании взаимных гарантий и договоренностей придется учитывать... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:27
2024-07-16T17:27
2024-07-16T17:42
россия
украина
в мире
европа
сергей лавров
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949679172_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_592636379ecec3f4d05bee26b8e92ab8.jpg
ООН, 16 июл - РИА Новости. Россия готова к поиску баланса интересов по урегулированию текущего кризиса на Украине, при согласовании взаимных гарантий и договоренностей придется учитывать и новые геостратегические реалии на Евразийском континенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."При согласовании взаимных гарантий и договоренностей придется учитывать и новые геостратегические реалии на Евразийском континенте, где формируется общеконтинентальная архитектура подлинно равной и неделимой безопасности. Европа рискует отстать от этого объективно-исторического процесса. Мы к поиску баланса интересов готовы", - сказал Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства.
https://ria.ru/20240716/lavrov-1960079532.html
россия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949679172_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_e371a96844183f7b015615acdbb65cf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, европа, сергей лавров, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Украина, В мире, Европа, Сергей Лавров, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия готова к поиску баланса интересов по Украине, заявил Лавров
Лавров: Россия готова к поиску баланса интересов по урегулированию на Украине