https://ria.ru/20240716/lavrov-1960079634.html

Россия готова к поиску баланса интересов по Украине, заявил Лавров

Россия готова к поиску баланса интересов по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 16.07.2024

Россия готова к поиску баланса интересов по Украине, заявил Лавров

Россия готова к поиску баланса интересов по урегулированию текущего кризиса на Украине, при согласовании взаимных гарантий и договоренностей придется учитывать... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:27

2024-07-16T17:27

2024-07-16T17:42

россия

украина

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сергей лавров

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 16 июл - РИА Новости. Россия готова к поиску баланса интересов по урегулированию текущего кризиса на Украине, при согласовании взаимных гарантий и договоренностей придется учитывать и новые геостратегические реалии на Евразийском континенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."При согласовании взаимных гарантий и договоренностей придется учитывать и новые геостратегические реалии на Евразийском континенте, где формируется общеконтинентальная архитектура подлинно равной и неделимой безопасности. Европа рискует отстать от этого объективно-исторического процесса. Мы к поиску баланса интересов готовы", - сказал Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства.

https://ria.ru/20240716/lavrov-1960079532.html

россия

украина

европа

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россия, украина, в мире, европа, сергей лавров, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)