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Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 16.07.2024

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:03

2024-07-16T17:03

2024-07-16T17:04

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ООН, 16 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник российский министр будет председательствовать на открытых дебатах по теме многостороннего сотрудничества, а в среду - на открытых дебатах по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Как сообщили в российском дипведомстве, программа визита министра формируется, ряд стран выразили заинтересованность в проведении двухсторонних встреч. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, заявил журналистам, что США не просили об организации встречи Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на "полях" мероприятий в Нью-Йорке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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