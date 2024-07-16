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Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 16.07.2024
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17:03 16.07.2024 (обновлено: 17:04 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/lavrov-1960071988.html
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 16.07.2024
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:03
2024-07-16T17:04
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ООН, 16 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник российский министр будет председательствовать на открытых дебатах по теме многостороннего сотрудничества, а в среду - на открытых дебатах по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Как сообщили в российском дипведомстве, программа визита министра формируется, ряд стран выразили заинтересованность в проведении двухсторонних встреч. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, заявил журналистам, что США не просили об организации встречи Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на "полях" мероприятий в Нью-Йорке.
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в мире, цены на нефть, сша, ближний восток, россия, сергей лавров, сергей рябков, энтони блинкен, нью-йорк (город), совет безопасности оон
В мире, Цены на нефть, США, Ближний Восток, Россия, Сергей Лавров, Сергей Рябков, Энтони Блинкен, Нью-Йорк (город), Совет Безопасности ООН
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в заседании Совбеза

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 16 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник российский министр будет председательствовать на открытых дебатах по теме многостороннего сотрудничества, а в среду - на открытых дебатах по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.
Как сообщили в российском дипведомстве, программа визита министра формируется, ряд стран выразили заинтересованность в проведении двухсторонних встреч. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, заявил журналистам, что США не просили об организации встречи Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на "полях" мероприятий в Нью-Йорке.
Выступление главы МИД Лаврова на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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Вчера, 05:13
 
В миреЦены на нефтьСШАБлижний ВостокРоссияСергей ЛавровСергей РябковЭнтони БлинкенНью-Йорк (город)Совет Безопасности ООН
 
 
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