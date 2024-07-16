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Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 16.07.2024
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:03
2024-07-16T17:03
2024-07-16T17:04
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ООН, 16 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник российский министр будет председательствовать на открытых дебатах по теме многостороннего сотрудничества, а в среду - на открытых дебатах по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Как сообщили в российском дипведомстве, программа визита министра формируется, ряд стран выразили заинтересованность в проведении двухсторонних встреч. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, заявил журналистам, что США не просили об организации встречи Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на "полях" мероприятий в Нью-Йорке.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, Цены на нефть, США, Ближний Восток, Россия, Сергей Лавров, Сергей Рябков, Энтони Блинкен, Нью-Йорк (город), Совет Безопасности ООН
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Совбеза ООН
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в заседании Совбеза