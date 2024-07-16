https://ria.ru/20240716/kuzbass-1959966262.html

В Кузбассе пьяные подростки повредили 166 надгробий

В Кузбассе пьяные подростки повредили 166 надгробий - РИА Новости, 16.07.2024

В Кузбассе пьяные подростки повредили 166 надгробий

Пьяные подростки в Кузбассе повредили 166 надгробий, отца одного из них привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:45

2024-07-16T11:45

2024-07-16T13:46

происшествия

кемеровская область

новокузнецкий район

новокузнецк

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 16 июл – РИА Новости. Пьяные подростки в Кузбассе повредили 166 надгробий, отца одного из них привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. В СК ранее заявили, что двое подростков 13 и 15 лет повредили воинские захоронения, в том числе могилы участников СВО в селе Березово Новокузнецкого района, проводится доследственная проверка. Со слов очевидцев, повреждено 96 памятников и 8 крестов. "В Новокузнецком округе полицейские установили двоих несовершеннолетних, повредивших 166 надгробий на местном кладбище... уронив их на землю", – сообщает пресс-служба главка. Уточняется, что школьники приехали из Новокузнецка в гости к родственникам. Вместе с законными представителями несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции. "Подростки пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения и повредили надгробия", – говорится в сообщении. В отношении отца одного из подростков полицейские составили протокол по ст. 20.22 КоАП РФ "Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ", грозящий штрафом до 2 тысяч рублей. Полицейские и следователи Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Прокуратура Кузбасса также проверяет исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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https://ria.ru/20240426/kladbische-1942402134.html

https://ria.ru/20240427/vandalizm-1942704531.html

кемеровская область

новокузнецкий район

новокузнецк

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происшествия, кемеровская область, новокузнецкий район, новокузнецк, следственный комитет россии (ск рф)