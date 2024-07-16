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В Кузбассе пьяные подростки повредили 166 надгробий - РИА Новости, 16.07.2024
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11:45 16.07.2024 (обновлено: 13:46 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/kuzbass-1959966262.html
В Кузбассе пьяные подростки повредили 166 надгробий
В Кузбассе пьяные подростки повредили 166 надгробий - РИА Новости, 16.07.2024
В Кузбассе пьяные подростки повредили 166 надгробий
Пьяные подростки в Кузбассе повредили 166 надгробий, отца одного из них привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:45
2024-07-16T13:46
происшествия
кемеровская область
новокузнецкий район
новокузнецк
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 16 июл – РИА Новости. Пьяные подростки в Кузбассе повредили 166 надгробий, отца одного из них привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области. В СК ранее заявили, что двое подростков 13 и 15 лет повредили воинские захоронения, в том числе могилы участников СВО в селе Березово Новокузнецкого района, проводится доследственная проверка. Со слов очевидцев, повреждено 96 памятников и 8 крестов. "В Новокузнецком округе полицейские установили двоих несовершеннолетних, повредивших 166 надгробий на местном кладбище... уронив их на землю", – сообщает пресс-служба главка. Уточняется, что школьники приехали из Новокузнецка в гости к родственникам. Вместе с законными представителями несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции. "Подростки пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения и повредили надгробия", – говорится в сообщении. В отношении отца одного из подростков полицейские составили протокол по ст. 20.22 КоАП РФ "Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ", грозящий штрафом до 2 тысяч рублей. Полицейские и следователи Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Прокуратура Кузбасса также проверяет исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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кемеровская область
новокузнецкий район
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происшествия, кемеровская область, новокузнецкий район, новокузнецк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Новокузнецкий район, Новокузнецк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе пьяные подростки повредили 166 надгробий

МВД Кемеровской области: пьяные подростки в Кузбассе повредили 166 надгробий

© Фото : СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/TelegramСотрудник СК РФ на месте повреждения воинских захоронений в селе Березово Новокузнецкого района в Кузбассе. 16 июля 2024
Сотрудник СК РФ на месте повреждения воинских захоронений в селе Березово Новокузнецкого района в Кузбассе. 16 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/Telegram
Сотрудник СК РФ на месте повреждения воинских захоронений в селе Березово Новокузнецкого района в Кузбассе. 16 июля 2024
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КЕМЕРОВО, 16 июл – РИА Новости. Пьяные подростки в Кузбассе повредили 166 надгробий, отца одного из них привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
В СК ранее заявили, что двое подростков 13 и 15 лет повредили воинские захоронения, в том числе могилы участников СВО в селе Березово Новокузнецкого района, проводится доследственная проверка. Со слов очевидцев, повреждено 96 памятников и 8 крестов.
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"В Новокузнецком округе полицейские установили двоих несовершеннолетних, повредивших 166 надгробий на местном кладбище... уронив их на землю", – сообщает пресс-служба главка.
Уточняется, что школьники приехали из Новокузнецка в гости к родственникам. Вместе с законными представителями несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции.
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"Подростки пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения и повредили надгробия", – говорится в сообщении.
В отношении отца одного из подростков полицейские составили протокол по ст. 20.22 КоАП РФ "Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ", грозящий штрафом до 2 тысяч рублей.
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Полицейские и следователи Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Прокуратура Кузбасса также проверяет исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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