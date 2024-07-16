В Кузбассе пьяные подростки повредили 166 надгробий
МВД Кемеровской области: пьяные подростки в Кузбассе повредили 166 надгробий
© Фото : СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу/TelegramСотрудник СК РФ на месте повреждения воинских захоронений в селе Березово Новокузнецкого района в Кузбассе. 16 июля 2024
Сотрудник СК РФ на месте повреждения воинских захоронений в селе Березово Новокузнецкого района в Кузбассе. 16 июля 2024
КЕМЕРОВО, 16 июл – РИА Новости. Пьяные подростки в Кузбассе повредили 166 надгробий, отца одного из них привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
В СК ранее заявили, что двое подростков 13 и 15 лет повредили воинские захоронения, в том числе могилы участников СВО в селе Березово Новокузнецкого района, проводится доследственная проверка. Со слов очевидцев, повреждено 96 памятников и 8 крестов.
"В Новокузнецком округе полицейские установили двоих несовершеннолетних, повредивших 166 надгробий на местном кладбище... уронив их на землю", – сообщает пресс-служба главка.
Уточняется, что школьники приехали из Новокузнецка в гости к родственникам. Вместе с законными представителями несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции.
"Подростки пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения и повредили надгробия", – говорится в сообщении.
В отношении отца одного из подростков полицейские составили протокол по ст. 20.22 КоАП РФ "Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ", грозящий штрафом до 2 тысяч рублей.
Полицейские и следователи Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Прокуратура Кузбасса также проверяет исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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