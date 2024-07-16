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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду - РИА Новости, 16.07.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
19:47 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/kurs-1960112906.html
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду - РИА Новости, 16.07.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 7,01 копейки, до 12,0492 рубля, курс доллара - на 47,47 копейки, до 88,2824 рубля, курс... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:47
2024-07-16T19:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сша
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 7,01 копейки, до 12,0492 рубля, курс доллара - на 47,47 копейки, до 88,2824 рубля, курс евро - на 47,88 копейки, до 96,2637 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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экономика, россия, сша, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, США, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду

Официальный курс юаня на вторник — 12,04 рубля, доллара — 88,28, евро — 96,26

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина у пункта обмена валют в Москве
Мужчина у пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина у пункта обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 7,01 копейки, до 12,0492 рубля, курс доллара - на 47,47 копейки, до 88,2824 рубля, курс евро - на 47,88 копейки, до 96,2637 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Монитор с данными котировок - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Экономист назвал неожиданный инструмент для рывка экономики
Вчера, 02:17
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСШАМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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