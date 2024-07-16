https://ria.ru/20240716/kurs-1960112906.html

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду - РИА Новости, 16.07.2024

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на среду

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 7,01 копейки, до 12,0492 рубля, курс доллара - на 47,47 копейки, до 88,2824 рубля, курс... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T19:47

2024-07-16T19:47

2024-07-16T19:47

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 7,01 копейки, до 12,0492 рубля, курс доллара - на 47,47 копейки, до 88,2824 рубля, курс евро - на 47,88 копейки, до 96,2637 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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экономика, россия, сша, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)