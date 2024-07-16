https://ria.ru/20240716/kulibin-klub-1960104234.html
"Кулибин-клуб" Народного фронта провел испытания дронов для СВО
"Кулибин-клуб" Народного фронта провел испытания дронов для СВО - РИА Новости, 16.07.2024
"Кулибин-клуб" Народного фронта провел испытания дронов для СВО
"Кулибин-клуб" Народного фронта провел испытания дронов — аналогов самых известных международных брендов, сообщила пресс-служба президентского движения. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:27
2024-07-16T19:27
2024-07-16T19:27
надежные люди
безопасность
технологии
россия
михаил кузнецов (экс-губернатор)
сво
fpv-дрон
дрон-камикадзе
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. "Кулибин-клуб" Народного фронта провел испытания дронов — аналогов самых известных международных брендов, сообщила пресс-служба президентского движения. "На подмосковном полигоне "Кулибин-клуб" Народного фронта провел испытания беспилотных летательных аппаратов, в том числе и аналогов различных зарубежных брендов, необходимые нашим бойцам для разведки", — говорится в сообщении. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что на испытание представлены дроны на нестандартных частотах, FPV-дроны, дроны-камикадзе, а также средства радиоэлектронной борьбы. "Мы регулярно собираем здесь наших умельцев, чтобы на полигоне протестировать изделие, разработчикам пообщаться друг с другом, обменяться опытом. Изобретатели дронов общаются с теми, кто с дронами борется, и такой обмен информацией крайне полезен", – рассказал Кузнецов. Руководитель "Кулибин-клуба" Народного фронта Александр Паничев в свою очередь рассказал, что движение будет поддерживать производителей, масштабировать их изделия, чтобы они поставляли их на фронт. "Производство даёт большой толчок для развития радиотехнической отрасли, помогает развивать этот рынок в стране", – отметил Паничев. По данным президентского движения, изобретения по техническим характеристикам не уступают ведущим зарубежным аналогам, но делаются в России и из российских компонентов. Кроме того, они рассказали, что в ближайшее время Народный фронт передаст военнослужащим дроны ЭВР, разработчики которого изготовили партию в 160 экземпляров. "ЭВР – это разведывательный дрон с дальностью полёта до 4 километров, имеет ряд съёмных камер, в том числе тепловизионных и ночных, камеры с оптическим зумом – всё необходимое для успешной разведки. "Кулибин-клуб" даёт нам задачи, помогает дорабатывать, тестировать продукцию, в том числе и в полигонных условиях. Мы почти независимы от зарубежных поставок, в дронах уже стоят контроллеры российского производства, переходим на отечественную связь. Благодаря тому, что компоненты отечественные, нам проще менять связь, ставить различные модули, поэтому дрон легко модифицировать и дорабатывать под конкретные задачи", – рассказал разработчик дрона "ЭВР" Валентин Пономарёв.
https://ria.ru/20240206/dron-1925621328.html
https://ria.ru/20231219/bespilotniki-1916634839.html
https://ria.ru/20230920/bpla-1897424663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, михаил кузнецов (экс-губернатор), сво, fpv-дрон, дрон-камикадзе, дроны, дроны-разведчики
Надежные люди, Безопасность, Технологии, Россия, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), СВО, FPV-дрон, дрон-камикадзе, дроны, дроны-разведчики
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. "Кулибин-клуб" Народного фронта провел испытания дронов — аналогов самых известных международных брендов, сообщила пресс-служба президентского движения.
"На подмосковном полигоне "Кулибин-клуб" Народного фронта провел испытания беспилотных летательных аппаратов, в том числе и аналогов различных зарубежных брендов, необходимые нашим бойцам для разведки", — говорится в сообщении.
Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что на испытание представлены дроны на нестандартных частотах, FPV-дроны, дроны-камикадзе, а также средства радиоэлектронной борьбы.
«
"Мы регулярно собираем здесь наших умельцев, чтобы на полигоне протестировать изделие, разработчикам пообщаться друг с другом, обменяться опытом. Изобретатели дронов общаются с теми, кто с дронами борется, и такой обмен информацией крайне полезен", – рассказал Кузнецов.
Руководитель "Кулибин-клуба" Народного фронта Александр Паничев в свою очередь рассказал, что движение будет поддерживать производителей, масштабировать их изделия, чтобы они поставляли их на фронт.
"Производство даёт большой толчок для развития радиотехнической отрасли, помогает развивать этот рынок в стране", – отметил Паничев.
По данным президентского движения, изобретения по техническим характеристикам не уступают ведущим зарубежным аналогам, но делаются в России
и из российских компонентов.
Кроме того, они рассказали, что в ближайшее время Народный фронт передаст военнослужащим дроны ЭВР, разработчики которого изготовили партию в 160 экземпляров.
«
"ЭВР – это разведывательный дрон с дальностью полёта до 4 километров, имеет ряд съёмных камер, в том числе тепловизионных и ночных, камеры с оптическим зумом – всё необходимое для успешной разведки. "Кулибин-клуб" даёт нам задачи, помогает дорабатывать, тестировать продукцию, в том числе и в полигонных условиях. Мы почти независимы от зарубежных поставок, в дронах уже стоят контроллеры российского производства, переходим на отечественную связь. Благодаря тому, что компоненты отечественные, нам проще менять связь, ставить различные модули, поэтому дрон легко модифицировать и дорабатывать под конкретные задачи", – рассказал разработчик дрона "ЭВР" Валентин Пономарёв.