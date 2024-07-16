https://ria.ru/20240716/kulibin-klub-1960104234.html

"Кулибин-клуб" Народного фронта провел испытания дронов для СВО

"Кулибин-клуб" Народного фронта провел испытания дронов для СВО - РИА Новости, 16.07.2024

"Кулибин-клуб" Народного фронта провел испытания дронов для СВО

"Кулибин-клуб" Народного фронта провел испытания дронов — аналогов самых известных международных брендов, сообщила пресс-служба президентского движения. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T19:27

2024-07-16T19:27

2024-07-16T19:27

надежные люди

безопасность

технологии

россия

михаил кузнецов (экс-губернатор)

сво

fpv-дрон

дрон-камикадзе

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. "Кулибин-клуб" Народного фронта провел испытания дронов — аналогов самых известных международных брендов, сообщила пресс-служба президентского движения. "На подмосковном полигоне "Кулибин-клуб" Народного фронта провел испытания беспилотных летательных аппаратов, в том числе и аналогов различных зарубежных брендов, необходимые нашим бойцам для разведки", — говорится в сообщении. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что на испытание представлены дроны на нестандартных частотах, FPV-дроны, дроны-камикадзе, а также средства радиоэлектронной борьбы. "Мы регулярно собираем здесь наших умельцев, чтобы на полигоне протестировать изделие, разработчикам пообщаться друг с другом, обменяться опытом. Изобретатели дронов общаются с теми, кто с дронами борется, и такой обмен информацией крайне полезен", – рассказал Кузнецов. Руководитель "Кулибин-клуба" Народного фронта Александр Паничев в свою очередь рассказал, что движение будет поддерживать производителей, масштабировать их изделия, чтобы они поставляли их на фронт. "Производство даёт большой толчок для развития радиотехнической отрасли, помогает развивать этот рынок в стране", – отметил Паничев. По данным президентского движения, изобретения по техническим характеристикам не уступают ведущим зарубежным аналогам, но делаются в России и из российских компонентов. Кроме того, они рассказали, что в ближайшее время Народный фронт передаст военнослужащим дроны ЭВР, разработчики которого изготовили партию в 160 экземпляров. "ЭВР – это разведывательный дрон с дальностью полёта до 4 километров, имеет ряд съёмных камер, в том числе тепловизионных и ночных, камеры с оптическим зумом – всё необходимое для успешной разведки. "Кулибин-клуб" даёт нам задачи, помогает дорабатывать, тестировать продукцию, в том числе и в полигонных условиях. Мы почти независимы от зарубежных поставок, в дронах уже стоят контроллеры российского производства, переходим на отечественную связь. Благодаря тому, что компоненты отечественные, нам проще менять связь, ставить различные модули, поэтому дрон легко модифицировать и дорабатывать под конкретные задачи", – рассказал разработчик дрона "ЭВР" Валентин Пономарёв.

https://ria.ru/20240206/dron-1925621328.html

https://ria.ru/20231219/bespilotniki-1916634839.html

https://ria.ru/20230920/bpla-1897424663.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

безопасность, технологии, россия, михаил кузнецов (экс-губернатор), сво, fpv-дрон, дрон-камикадзе, дроны, дроны-разведчики