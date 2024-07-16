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На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за жары в 41 градус
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за жары в 41 градус - РИА Новости, 16.07.2024
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за жары в 41 градус
Температура воздуха на Кубани достигнет 41 градуса, жара продержится до 19 июля, сообщили в краевом ГУМЧС. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:00
2024-07-16T16:00
2024-07-16T16:00
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Температура воздуха на Кубани достигнет 41 градуса, жара продержится до 19 июля, сообщили в краевом ГУМЧС. "Штормовое предупреждение о сильной жаре на территории Краснодарского края. Во второй половине дня и вечером 19 июля в крае ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет плюс 39-41 градусов тепла (опасное явление)", - говорится в сообщении. На Черноморском побережье ожидается 37 градусов тепла, добавляют спасатели. Ранее штормовое предупреждение прогнозировалось до четверга.
https://ria.ru/20240715/ukraina-1959785408.html
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краснодарский край
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за жары в 41 градус
Жара в 41 градус продержится на Кубани до 19 июля