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Пожар вспыхнул в районе гостиницы "Ялта-Интурист" в Крыму - РИА Новости, 16.07.2024
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12:34 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/krym-1959980687.html
Пожар вспыхнул в районе гостиницы "Ялта-Интурист" в Крыму
Пожар вспыхнул в районе гостиницы "Ялта-Интурист" в Крыму - РИА Новости, 16.07.2024
Пожар вспыхнул в районе гостиницы "Ялта-Интурист" в Крыму
Растительность загорелась в районе гостиницы "Ялта-Интурист" на южном берегу Крыма, экстренные службы на месте, задача стоит как можно быстрее локализовать... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:34
2024-07-16T12:34
происшествия
россия
янина павленко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Растительность загорелась в районе гостиницы "Ялта-Интурист" на южном берегу Крыма, экстренные службы на месте, задача стоит как можно быстрее локализовать огонь, сообщила в своем Telegram-канале глава ялтинской администрации Янина Павленко. "Возгорание растительности в районе "Ялта-Интурист". Службы на месте. Задача как можно быстрее локализовать. Очень жарко - до 40 градусов на солнце", - сообщила Павленко. Она также призвала горожан и туристов не загораживать пути подъезда экстренной техники. В крымском управлении МЧС РФ сообщили, что поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории. На место направлено одно подразделение пожарных. Площадь возгорания предварительно составляет 300 квадратных метров.
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происшествия, россия, янина павленко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Янина Павленко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар вспыхнул в районе гостиницы "Ялта-Интурист" в Крыму

В районе гостиницы "Ялта-Интурист" в Крыму загорелась растительность

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит пожар в жилом доме, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ города Моспино
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит пожар в жилом доме, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ города Моспино - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Растительность загорелась в районе гостиницы "Ялта-Интурист" на южном берегу Крыма, экстренные службы на месте, задача стоит как можно быстрее локализовать огонь, сообщила в своем Telegram-канале глава ялтинской администрации Янина Павленко.
"Возгорание растительности в районе "Ялта-Интурист". Службы на месте. Задача как можно быстрее локализовать. Очень жарко - до 40 градусов на солнце", - сообщила Павленко.
Она также призвала горожан и туристов не загораживать пути подъезда экстренной техники.
В крымском управлении МЧС РФ сообщили, что поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории. На место направлено одно подразделение пожарных. Площадь возгорания предварительно составляет 300 квадратных метров.
Тушение пожара в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Пожар в крымском Коктебеле локализовали
10:28
 
ПроисшествияРоссияЯнина ПавленкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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