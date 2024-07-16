https://ria.ru/20240716/krym-1959980687.html

Пожар вспыхнул в районе гостиницы "Ялта-Интурист" в Крыму

Пожар вспыхнул в районе гостиницы "Ялта-Интурист" в Крыму - РИА Новости, 16.07.2024

Пожар вспыхнул в районе гостиницы "Ялта-Интурист" в Крыму

Растительность загорелась в районе гостиницы "Ялта-Интурист" на южном берегу Крыма, экстренные службы на месте, задача стоит как можно быстрее локализовать... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:34

2024-07-16T12:34

2024-07-16T12:34

происшествия

россия

янина павленко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Растительность загорелась в районе гостиницы "Ялта-Интурист" на южном берегу Крыма, экстренные службы на месте, задача стоит как можно быстрее локализовать огонь, сообщила в своем Telegram-канале глава ялтинской администрации Янина Павленко. "Возгорание растительности в районе "Ялта-Интурист". Службы на месте. Задача как можно быстрее локализовать. Очень жарко - до 40 градусов на солнце", - сообщила Павленко. Она также призвала горожан и туристов не загораживать пути подъезда экстренной техники. В крымском управлении МЧС РФ сообщили, что поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории. На место направлено одно подразделение пожарных. Площадь возгорания предварительно составляет 300 квадратных метров.

https://ria.ru/20240716/pozhar-1959941739.html

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происшествия, россия, янина павленко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)