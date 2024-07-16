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Царский крестный ход начнется в Екатеринбурге в ночь на 17 июля

Царский крестный ход начнется в Екатеринбурге в ночь на 17 июля - РИА Новости, 16.07.2024

Царский крестный ход начнется в Екатеринбурге в ночь на 17 июля

Царский крестный ход начнется в Екатеринбурге в ночь на 17 июля после литургии у Храма-памятника на крови, говорится на сайте Екатеринбургской епархии. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T18:22

2024-07-16T18:22

2024-07-16T18:22

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екатеринбург

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Царский крестный ход начнется в Екатеринбурге в ночь на 17 июля после литургии у Храма-памятника на крови, говорится на сайте Екатеринбургской епархии."16 июля в 16.30 — архиерейское всенощное бдение на площади у Храма-памятника на Крови в Екатеринбурге. В 23.30 начнется Божественная литургия на площади перед нижним приделом Храма-на-Крови. Возглавит его сонм архиереев Русской православной церкви… По завершении литургии, приблизительно в 02.30 начнется традиционный Царский крестный ход от Храма-памятника на крови до монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме", – сказано в сообщении.Фестиваль "Царские дни" – ежегодный. Его главное событие – масштабный крестный ход, в котором принимают участие десятки тысяч человек. Традиционно крестный ход начинается после литургии на площади перед Храмом-памятником на крови, построенном на месте дома, где была расстреляна царская семья, а завершается – молебном в монастыре во имя Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, построенном на месте рудника и шахт, куда были сброшены останки императора и его близких."Царская семья показывает, что можно жить так, чтобы и детей воспитать, и самим не поступать против совести. И даже если приходят нечеловеческие испытания, чтобы сохранить верность – они показали, что это возможно, и я стараюсь у них учиться по-разному. Я думаю, что всякий человек, который знакомится с их жизнью более или менее серьезно, открывает для себя эту удивительную, глубокую и красивую семью. Они дали много уроков, я думаю, что в эти царские дни можно будет им поучиться", – сказал журналистам накануне шествия митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Екатеринбургский Евгений (Кульберг).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

екатеринбург, русская православная церковь, религия