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Царский крестный ход начнется в Екатеринбурге в ночь на 17 июля - РИА Новости, 16.07.2024
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Религия
 
18:22 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/krestnyy-1960093995.html
Царский крестный ход начнется в Екатеринбурге в ночь на 17 июля
Царский крестный ход начнется в Екатеринбурге в ночь на 17 июля - РИА Новости, 16.07.2024
Царский крестный ход начнется в Екатеринбурге в ночь на 17 июля
Царский крестный ход начнется в Екатеринбурге в ночь на 17 июля после литургии у Храма-памятника на крови, говорится на сайте Екатеринбургской епархии. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:22
2024-07-16T18:22
религия
екатеринбург
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Царский крестный ход начнется в Екатеринбурге в ночь на 17 июля после литургии у Храма-памятника на крови, говорится на сайте Екатеринбургской епархии."16 июля в 16.30 — архиерейское всенощное бдение на площади у Храма-памятника на Крови в Екатеринбурге. В 23.30 начнется Божественная литургия на площади перед нижним приделом Храма-на-Крови. Возглавит его сонм архиереев Русской православной церкви… По завершении литургии, приблизительно в 02.30 начнется традиционный Царский крестный ход от Храма-памятника на крови до монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме", – сказано в сообщении.Фестиваль "Царские дни" – ежегодный. Его главное событие – масштабный крестный ход, в котором принимают участие десятки тысяч человек. Традиционно крестный ход начинается после литургии на площади перед Храмом-памятником на крови, построенном на месте дома, где была расстреляна царская семья, а завершается – молебном в монастыре во имя Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, построенном на месте рудника и шахт, куда были сброшены останки императора и его близких."Царская семья показывает, что можно жить так, чтобы и детей воспитать, и самим не поступать против совести. И даже если приходят нечеловеческие испытания, чтобы сохранить верность – они показали, что это возможно, и я стараюсь у них учиться по-разному. Я думаю, что всякий человек, который знакомится с их жизнью более или менее серьезно, открывает для себя эту удивительную, глубокую и красивую семью. Они дали много уроков, я думаю, что в эти царские дни можно будет им поучиться", – сказал журналистам накануне шествия митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Екатеринбургский Евгений (Кульберг).
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екатеринбург, русская православная церковь, религия
Религия, Екатеринбург, Русская православная церковь, Религия
Царский крестный ход начнется в Екатеринбурге в ночь на 17 июля

В ночь на 17 июля в Екатеринбурге начнется Царский крестный ход

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСвященнослужитель на Ганиной Яме после окончания крестного хода, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, в Екатеринбурге. 17 июля 2018
Священнослужитель на Ганиной Яме после окончания крестного хода, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи, в Екатеринбурге. 17 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Царский крестный ход начнется в Екатеринбурге в ночь на 17 июля после литургии у Храма-памятника на крови, говорится на сайте Екатеринбургской епархии.
"16 июля в 16.30 — архиерейское всенощное бдение на площади у Храма-памятника на Крови в Екатеринбурге. В 23.30 начнется Божественная литургия на площади перед нижним приделом Храма-на-Крови. Возглавит его сонм архиереев Русской православной церкви… По завершении литургии, приблизительно в 02.30 начнется традиционный Царский крестный ход от Храма-памятника на крови до монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме", – сказано в сообщении.
Фестиваль "Царские дни" – ежегодный. Его главное событие – масштабный крестный ход, в котором принимают участие десятки тысяч человек. Традиционно крестный ход начинается после литургии на площади перед Храмом-памятником на крови, построенном на месте дома, где была расстреляна царская семья, а завершается – молебном в монастыре во имя Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме, построенном на месте рудника и шахт, куда были сброшены останки императора и его близких.
"Царская семья показывает, что можно жить так, чтобы и детей воспитать, и самим не поступать против совести. И даже если приходят нечеловеческие испытания, чтобы сохранить верность – они показали, что это возможно, и я стараюсь у них учиться по-разному. Я думаю, что всякий человек, который знакомится с их жизнью более или менее серьезно, открывает для себя эту удивительную, глубокую и красивую семью. Они дали много уроков, я думаю, что в эти царские дни можно будет им поучиться", – сказал журналистам накануне шествия митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Екатеринбургский Евгений (Кульберг).
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