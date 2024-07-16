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Еврокомиссия готовит предложение по кредиту Киеву под гарантии средств ЕС - РИА Новости, 16.07.2024
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11:36 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/kredit-1959963610.html
Еврокомиссия готовит предложение по кредиту Киеву под гарантии средств ЕС
Еврокомиссия готовит предложение по кредиту Киеву под гарантии средств ЕС - РИА Новости, 16.07.2024
Еврокомиссия готовит предложение по кредиту Киеву под гарантии средств ЕС
Европейская комиссия в срочном порядке готовит свое предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов США с погашением за счет замороженных активов России, РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:36
2024-07-16T11:36
в мире
россия
саудовская аравия
украина
паоло джентилони
сергей лавров
дмитрий песков
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Европейская комиссия в срочном порядке готовит свое предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов США с погашением за счет замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони перед началом заседания Совета стран ЕС по экономике и финансам. "Еще одна тема обсуждения - это кредиты, которые должны быть предоставлены Украине. Речь идет о 50 миллиардах долларов. Эти кредиты будут основаны на доходах от иммобилизованных российских активов. Комиссия продолжает работать над предложениями. Мы заслушаем сегодня точки зрения министров. Это предложение будет обсуждаться на заседании семерки на уровне министров финансов на следующей неделе в Рио-де-Жанейро. Мы пытаемся подготовить это как можно скорее, потому что предлагаемый Еврокомиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС", - сказал он. "Но возможность использовать этот резерв в качестве гарантий сохраняется только до конца этого года. Поэтому нам необходимо завершить весь процесс, в том числе трехстороннее согласование и законодательное - с участием Европарламента - до конца этого года. Поэтому срочно необходимо начать этот процесс", - пояснил он. По словам Джентилони, "ЕК работает над предложением, чтобы оно было готово в самом скором времени". После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Некоторое время назад, по данным СМИ, Саудовская Аравия предупредила страны "Большой семерки", что может распродать приобретенные ею долговые обязательства некоторых европейских государств в случае, если G7 примет решение об изъятии замороженных активов России на сумму около 300 миллиардов долларов. По имеющимся данным, минфин Саудовской Аравии уведомил некоторых коллег из "Большой семерки" о несогласии королевства с инициативой об изъятии российских активов. При этом не уточнялось, действовала ли Саудовская Аравия из собственных интересов или из солидарности с Россией. СМИ также указывали, что европейские чиновники якобы были обеспокоены тем, что другие страны могли бы последовать примеру Саудовской Аравии. При этом в Еврокомиссии заявили, что не комментируют сообщения о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль слышал о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС в случае изъятия российских активов. Он также напомнил, что Москва давно указывала на то, что "незаконные попытки ограбить РФ, тем или иным образом", так или иначе "приведут к огромному ущербу международной финансовой системы" и заставят задуматься многие страны о судьбе их собственных средств.
https://ria.ru/20240716/kandidat-1959913124.html
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в мире, россия, саудовская аравия, украина, паоло джентилони, сергей лавров, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия, g7
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Украина, Паоло Джентилони, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Евросоюз, Еврокомиссия, G7
Еврокомиссия готовит предложение по кредиту Киеву под гарантии средств ЕС

ЕК готовит предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Европейская комиссия в срочном порядке готовит свое предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов США с погашением за счет замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони перед началом заседания Совета стран ЕС по экономике и финансам.
"Еще одна тема обсуждения - это кредиты, которые должны быть предоставлены Украине. Речь идет о 50 миллиардах долларов. Эти кредиты будут основаны на доходах от иммобилизованных российских активов. Комиссия продолжает работать над предложениями. Мы заслушаем сегодня точки зрения министров. Это предложение будет обсуждаться на заседании семерки на уровне министров финансов на следующей неделе в Рио-де-Жанейро. Мы пытаемся подготовить это как можно скорее, потому что предлагаемый Еврокомиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС", - сказал он.
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"Но возможность использовать этот резерв в качестве гарантий сохраняется только до конца этого года. Поэтому нам необходимо завершить весь процесс, в том числе трехстороннее согласование и законодательное - с участием Европарламента - до конца этого года. Поэтому срочно необходимо начать этот процесс", - пояснил он.
По словам Джентилони, "ЕК работает над предложением, чтобы оно было готово в самом скором времени".
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.
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В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Некоторое время назад, по данным СМИ, Саудовская Аравия предупредила страны "Большой семерки", что может распродать приобретенные ею долговые обязательства некоторых европейских государств в случае, если G7 примет решение об изъятии замороженных активов России на сумму около 300 миллиардов долларов. По имеющимся данным, минфин Саудовской Аравии уведомил некоторых коллег из "Большой семерки" о несогласии королевства с инициативой об изъятии российских активов. При этом не уточнялось, действовала ли Саудовская Аравия из собственных интересов или из солидарности с Россией. СМИ также указывали, что европейские чиновники якобы были обеспокоены тем, что другие страны могли бы последовать примеру Саудовской Аравии.
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При этом в Еврокомиссии заявили, что не комментируют сообщения о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль слышал о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС в случае изъятия российских активов. Он также напомнил, что Москва давно указывала на то, что "незаконные попытки ограбить РФ, тем или иным образом", так или иначе "приведут к огромному ущербу международной финансовой системы" и заставят задуматься многие страны о судьбе их собственных средств.
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