https://ria.ru/20240716/krasnodar-1959971012.html

Власти Краснодара назвали возможную причину хлопка

Власти Краснодара назвали возможную причину хлопка - РИА Новости, 16.07.2024

Власти Краснодара назвали возможную причину хлопка

Муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара сообщил, что хлопок, который услышали во вторник днем жители краевой столицы, предположительно, связан с... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:05

2024-07-16T12:05

2024-07-16T12:05

краснодар

происшествия

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КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара сообщил, что хлопок, который услышали во вторник днем жители краевой столицы, предположительно, связан с преодолением самолетом звукового барьера. "Хлопок, который слышали жители нескольких районов города — предположительно, звук самолёта, который преодолел звуковой барьер", - говорится в сообщении. Власти отмечают, что, по информации городской ЕДДС, сообщений о чрезвычайных происшествиях из экстренных служб не поступало.

https://ria.ru/20240712/samolet-1959295713.html

краснодар

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодар, происшествия