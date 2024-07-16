https://ria.ru/20240716/krasnodar-1959971012.html
Власти Краснодара назвали возможную причину хлопка
Власти Краснодара назвали возможную причину хлопка - РИА Новости, 16.07.2024
Власти Краснодара назвали возможную причину хлопка
Муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара сообщил, что хлопок, который услышали во вторник днем жители краевой столицы, предположительно, связан с... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:05
2024-07-16T12:05
2024-07-16T12:05
краснодар
происшествия
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КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара сообщил, что хлопок, который услышали во вторник днем жители краевой столицы, предположительно, связан с преодолением самолетом звукового барьера. "Хлопок, который слышали жители нескольких районов города — предположительно, звук самолёта, который преодолел звуковой барьер", - говорится в сообщении. Власти отмечают, что, по информации городской ЕДДС, сообщений о чрезвычайных происшествиях из экстренных служб не поступало.
https://ria.ru/20240712/samolet-1959295713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, происшествия
Власти Краснодара назвали возможную причину хлопка
МЦУ: хлопок в Краснодаре связан с преодолением самолетом звукового барьера
КРАСНОДАР, 16 июл – РИА Новости. Муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара сообщил, что хлопок, который услышали во вторник днем жители краевой столицы, предположительно, связан с преодолением самолетом звукового барьера.
"Хлопок, который слышали жители нескольких районов города — предположительно, звук самолёта, который преодолел звуковой барьер", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что, по информации городской ЕДДС, сообщений о чрезвычайных происшествиях из экстренных служб не поступало.