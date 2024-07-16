https://ria.ru/20240716/kosihina-1959928378.html
В Совфеде призвали доработать законопроект о наказании за преследование
В Совфеде призвали доработать законопроект о наказании за преследование - РИА Новости, 16.07.2024
В Совфеде призвали доработать законопроект о наказании за преследование
Депутатский законопроект о преследовании является дубляжом нормы, в российском законодательстве уже есть наказание за нарушение частной жизни, заявила РИА... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:18
2024-07-16T09:18
2024-07-16T09:18
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ярослав нилов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутатский законопроект о преследовании является дубляжом нормы, в российском законодательстве уже есть наказание за нарушение частной жизни, заявила РИА Новости сенатор Наталия Косихина. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым ранее внесли в ГД проект, которым предлагается ввести штрафы за преследование – попытки общения при явно выраженном несогласии преследуемого гражданина, – в размере 2 тысяч рублей, если в действиях злоумышленника нет состава уголовного преступления, законопроект есть в думской базе данных. Проектом предусматривается введение штрафа в размере 3 тысяч рублей, если преследование осуществлялось в интернете. В случае повторных действий наказывать за преследование предлагается вплоть до административного ареста на 15 суток. "С одной стороны, мы можем говорить о том, что речь идёт о защите граждан, которые испытывают нежелательное и ненавязчивое внимание со стороны другого. Однако для этого у нас есть статья в Уголовном кодексе, в которой чётко регламентируется, что такое нарушение неприкосновенности частной жизни и что за это грозит правонарушителю, есть административные нормы", - сказала Косихина. Сенатор отметила, что это неоднозначная инициатива, "которую, безусловно, необходимо дорабатывать". "В данном случае, когда речь идёт о штрафах за действия, которые не содержат состава преступления, непонятно, за что штрафовать человека. Считаю, что нам необходимо расширить понятие "преследование" с учётом опыта юридической практики и определить, какие действия должны подпадать под административное правонарушение. Так как в противном случае в правоохранительные органы будет поступать огромное количество обращений, которые будут сопровождаться длительными разбирательствами и прениями сторон, что может усугубить ситуацию. С огромным уважением отношусь к Ярослав Евгеньевичу Нилову (автору законопроекта) и его коллегам по фракции, но эту инициативу не поддержу", - добавила парламентарий.
https://ria.ru/20240715/rpts-1959785576.html
https://rsport.ria.ru/20240702/slutskaya-1956829312.html
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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
В Совфеде призвали доработать законопроект о наказании за преследование
Сенатор Косихина назвала проект о преследовании дубляжом нормы
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутатский законопроект о преследовании является дубляжом нормы, в российском законодательстве уже есть наказание за нарушение частной жизни, заявила РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым ранее внесли в ГД проект, которым предлагается ввести штрафы за преследование – попытки общения при явно выраженном несогласии преследуемого гражданина, – в размере 2 тысяч рублей, если в действиях злоумышленника нет состава уголовного преступления, законопроект есть в думской базе данных. Проектом предусматривается введение штрафа в размере 3 тысяч рублей, если преследование осуществлялось в интернете. В случае повторных действий наказывать за преследование предлагается вплоть до административного ареста на 15 суток.
"С одной стороны, мы можем говорить о том, что речь идёт о защите граждан, которые испытывают нежелательное и ненавязчивое внимание со стороны другого. Однако для этого у нас есть статья в Уголовном кодексе, в которой чётко регламентируется, что такое нарушение неприкосновенности частной жизни и что за это грозит правонарушителю, есть административные нормы", - сказала Косихина.
Сенатор отметила, что это неоднозначная инициатива, "которую, безусловно, необходимо дорабатывать".
"В данном случае, когда речь идёт о штрафах за действия, которые не содержат состава преступления, непонятно, за что штрафовать человека. Считаю, что нам необходимо расширить понятие "преследование" с учётом опыта юридической практики и определить, какие действия должны подпадать под административное правонарушение. Так как в противном случае в правоохранительные органы будет поступать огромное количество обращений, которые будут сопровождаться длительными разбирательствами и прениями сторон, что может усугубить ситуацию. С огромным уважением отношусь к Ярослав Евгеньевичу Нилову (автору законопроекта) и его коллегам по фракции, но эту инициативу не поддержу", - добавила парламентарий.