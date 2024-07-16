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В Кузбассе арестовали мужчину, зверски убившего консьержа

В Кузбассе арестовали мужчину, зверски убившего консьержа - РИА Новости, 16.07.2024

В Кузбассе арестовали мужчину, зверски убившего консьержа

Центральный районный суд Новокузнецка Кемеровской области арестовал до 14 сентября мужчину, зверски убившего консьержа, сообщает объединенный пресс-центр судов... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:57

2024-07-16T11:57

2024-07-16T11:57

происшествия

новокузнецк

кемеровская область

россия

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КЕМЕРОВО, 16 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Новокузнецка Кемеровской области арестовал до 14 сентября мужчину, зверски убившего консьержа, сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса. В понедельник со ссылкой на пресс-службу СУСК по региону сообщалось, что пьяный житель Новокузнецка зарезал консьержа, он задержан, было возбуждено дело по статье об убийстве. Центральный районный суд Новокузнецка рассмотрел ходатайство следователя следственного отдела по Новокузнецку СУСК по Кемеровской области об аресте 38-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления по статье УК РФ (убийство). "По итогам рассмотрения ходатайства суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 14 сентября 2024 года", – сообщили в объединенном пресс-центре судов.

https://ria.ru/20240715/perm-1959808998.html

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происшествия, новокузнецк, кемеровская область, россия