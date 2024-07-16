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Конгресс "Азот Синтезгаз. Узбекистан и СНГ" пройдет в ноябре в Ташкенте
Конгресс "Азот Синтезгаз. Узбекистан и СНГ" пройдет в ноябре в Ташкенте - РИА Новости, 16.07.2024
Конгресс "Азот Синтезгаз. Узбекистан и СНГ" пройдет в ноябре в Ташкенте
III Международный Конгресс и выставка "Азот Синтезгаз. Узбекистан и СНГ", в которых примут участие более 200 руководителей отрасли метановой газохимии региона,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:24
2024-07-16T13:24
2024-07-16T13:24
узбекистан
ташкент
снг
природный газ
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. III Международный Конгресс и выставка "Азот Синтезгаз. Узбекистан и СНГ", в которых примут участие более 200 руководителей отрасли метановой газохимии региона, пройдут 20-21 ноября в Ташкенте, сообщает оргкомитет мероприятия. Конгресс посвящен обсуждению крупнейших инвестиционных проектов строительства и модернизации производственных мощностей, а также возможностей повышения эффективности действующих предприятий-производителей азота, метанола, аммиака и минеральных удобрений в Узбекистане. Среди участников — представители крупнейших предприятий-переработчиков синтез-газа, органов власти, регуляторно-надзорных органов, лицензиаров технологий производства, разработчиков, производителей и поставщиков оборудования, инжиниринговых и проектно-строительных компаний, поставщиков технологий и услуг.
https://ria.ru/20240526/proizvodstva-1948412262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, ташкент, снг, природный газ
Узбекистан, Ташкент, СНГ, Природный газ