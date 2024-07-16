https://ria.ru/20240716/kongress-1959992334.html

Конгресс "Азот Синтезгаз. Узбекистан и СНГ" пройдет в ноябре в Ташкенте

Конгресс "Азот Синтезгаз. Узбекистан и СНГ" пройдет в ноябре в Ташкенте - РИА Новости, 16.07.2024

Конгресс "Азот Синтезгаз. Узбекистан и СНГ" пройдет в ноябре в Ташкенте

III Международный Конгресс и выставка "Азот Синтезгаз. Узбекистан и СНГ", в которых примут участие более 200 руководителей отрасли метановой газохимии региона,... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:24

2024-07-16T13:24

2024-07-16T13:24

узбекистан

ташкент

снг

природный газ

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. III Международный Конгресс и выставка "Азот Синтезгаз. Узбекистан и СНГ", в которых примут участие более 200 руководителей отрасли метановой газохимии региона, пройдут 20-21 ноября в Ташкенте, сообщает оргкомитет мероприятия. Конгресс посвящен обсуждению крупнейших инвестиционных проектов строительства и модернизации производственных мощностей, а также возможностей повышения эффективности действующих предприятий-производителей азота, метанола, аммиака и минеральных удобрений в Узбекистане. Среди участников — представители крупнейших предприятий-переработчиков синтез-газа, органов власти, регуляторно-надзорных органов, лицензиаров технологий производства, разработчиков, производителей и поставщиков оборудования, инжиниринговых и проектно-строительных компаний, поставщиков технологий и услуг.

https://ria.ru/20240526/proizvodstva-1948412262.html

узбекистан

ташкент

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

узбекистан, ташкент, снг, природный газ