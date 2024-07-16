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В Курской области при обстреле ВСУ пострадал комбайнер

В Курской области при обстреле ВСУ пострадал комбайнер - РИА Новости, 16.07.2024

В Курской области при обстреле ВСУ пострадал комбайнер

Комбайнер в Глушковском районе был ранен при ударе дрона ВСУ на работающую в поле сельхозтехнику, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:30

2024-07-16T14:30

2024-07-16T14:45

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

алексей смирнов (политик)

глушковский район

россия

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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Комбайнер в Глушковском районе был ранен при ударе дрона ВСУ на работающую в поле сельхозтехнику, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня в Глушковском районе украинский коптер атаковал работающую в поле сельскохозяйственную технику. Ранен водитель комбайна. Мужчина доставлен в глушковскую районную больницу для обследования и оказания первой медицинской помощи. В дальнейшем его направят на лечение в курскую областную больницу", - написал Смирнов.По его словам, комбайн серьёзно повреждён. Власти окажут собственнику необходимую помощь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

глушковский район

россия

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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, алексей смирнов (политик) , глушковский район, россия