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В Курской области при обстреле ВСУ пострадал комбайнер - РИА Новости, 16.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 16.07.2024 (обновлено: 14:45 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/kombayner-1960024365.html
В Курской области при обстреле ВСУ пострадал комбайнер
В Курской области при обстреле ВСУ пострадал комбайнер - РИА Новости, 16.07.2024
В Курской области при обстреле ВСУ пострадал комбайнер
Комбайнер в Глушковском районе был ранен при ударе дрона ВСУ на работающую в поле сельхозтехнику, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:30
2024-07-16T14:45
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей смирнов (политик)
глушковский район
россия
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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Комбайнер в Глушковском районе был ранен при ударе дрона ВСУ на работающую в поле сельхозтехнику, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня в Глушковском районе украинский коптер атаковал работающую в поле сельскохозяйственную технику. Ранен водитель комбайна. Мужчина доставлен в глушковскую районную больницу для обследования и оказания первой медицинской помощи. В дальнейшем его направят на лечение в курскую областную больницу", - написал Смирнов.По его словам, комбайн серьёзно повреждён. Власти окажут собственнику необходимую помощь.
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курская область
глушковский район
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, алексей смирнов (политик) , глушковский район, россия
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Смирнов (политик) , Глушковский район, Россия
В Курской области при обстреле ВСУ пострадал комбайнер

В Курской области при обстреле ВСУ сельхозтехники в поле пострадал комбайнер

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Комбайнер в Глушковском районе был ранен при ударе дрона ВСУ на работающую в поле сельхозтехнику, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Сегодня в Глушковском районе украинский коптер атаковал работающую в поле сельскохозяйственную технику. Ранен водитель комбайна. Мужчина доставлен в глушковскую районную больницу для обследования и оказания первой медицинской помощи. В дальнейшем его направят на лечение в курскую областную больницу", - написал Смирнов.
По его словам, комбайн серьёзно повреждён. Власти окажут собственнику необходимую помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияАлексей Смирнов (политик)Глушковский районРоссия
 
 
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