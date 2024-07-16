https://ria.ru/20240716/kollektor-1960034535.html

В Рязанской области рабочий погиб при очистке коллектора

В Рязанской области рабочий погиб при очистке коллектора - РИА Новости, 16.07.2024

В Рязанской области рабочий погиб при очистке коллектора

Рабочий муниципального предприятия погиб в ходе работ по очистке канализационного коллектора в Милославском районе Рязанской области, еще двое доставлены в... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:01

2024-07-16T15:01

2024-07-16T15:01

происшествия

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 16 июл — РИА Новости. Рабочий муниципального предприятия погиб в ходе работ по очистке канализационного коллектора в Милославском районе Рязанской области, еще двое доставлены в медицинское учреждение, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. "Прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая, в результате которого погиб рабочий предприятия МКП "ЖКХ Милославское" и двое пострадали", - сообщила прокуратура. По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Центральный Милославского района. Предварительно установлено, что утром во вторник сотрудники организации проводили работы по очистке канализационного коллектора, в ходе которых 61-летний работник отравился канализационными газами и скончался, еще двое госпитализированы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда.

https://ria.ru/20240715/gok-1959754589.html

https://ria.ru/20240313/prigovor-1932798526.html

рязанская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, рязанская область