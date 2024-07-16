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В Рязанской области рабочий погиб при очистке коллектора - РИА Новости, 16.07.2024
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15:01 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/kollektor-1960034535.html
В Рязанской области рабочий погиб при очистке коллектора
В Рязанской области рабочий погиб при очистке коллектора - РИА Новости, 16.07.2024
В Рязанской области рабочий погиб при очистке коллектора
Рабочий муниципального предприятия погиб в ходе работ по очистке канализационного коллектора в Милославском районе Рязанской области, еще двое доставлены в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:01
2024-07-16T15:01
происшествия
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 16 июл — РИА Новости. Рабочий муниципального предприятия погиб в ходе работ по очистке канализационного коллектора в Милославском районе Рязанской области, еще двое доставлены в медицинское учреждение, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. "Прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая, в результате которого погиб рабочий предприятия МКП "ЖКХ Милославское" и двое пострадали", - сообщила прокуратура. По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Центральный Милославского района. Предварительно установлено, что утром во вторник сотрудники организации проводили работы по очистке канализационного коллектора, в ходе которых 61-летний работник отравился канализационными газами и скончался, еще двое госпитализированы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда.
https://ria.ru/20240715/gok-1959754589.html
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происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
В Рязанской области рабочий погиб при очистке коллектора

В Рязанской области рабочий погиб, двое пострадали при очистке коллектора

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 16 июл — РИА Новости. Рабочий муниципального предприятия погиб в ходе работ по очистке канализационного коллектора в Милославском районе Рязанской области, еще двое доставлены в медицинское учреждение, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
"Прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая, в результате которого погиб рабочий предприятия МКП "ЖКХ Милославское" и двое пострадали", - сообщила прокуратура.
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По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Центральный Милославского района. Предварительно установлено, что утром во вторник сотрудники организации проводили работы по очистке канализационного коллектора, в ходе которых 61-летний работник отравился канализационными газами и скончался, еще двое госпитализированы.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда.
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