https://ria.ru/20240716/kollektor-1960034535.html
В Рязанской области рабочий погиб при очистке коллектора
В Рязанской области рабочий погиб при очистке коллектора - РИА Новости, 16.07.2024
В Рязанской области рабочий погиб при очистке коллектора
Рабочий муниципального предприятия погиб в ходе работ по очистке канализационного коллектора в Милославском районе Рязанской области, еще двое доставлены в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:01
2024-07-16T15:01
2024-07-16T15:01
происшествия
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 16 июл — РИА Новости. Рабочий муниципального предприятия погиб в ходе работ по очистке канализационного коллектора в Милославском районе Рязанской области, еще двое доставлены в медицинское учреждение, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. "Прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая, в результате которого погиб рабочий предприятия МКП "ЖКХ Милославское" и двое пострадали", - сообщила прокуратура. По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Центральный Милославского района. Предварительно установлено, что утром во вторник сотрудники организации проводили работы по очистке канализационного коллектора, в ходе которых 61-летний работник отравился канализационными газами и скончался, еще двое госпитализированы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
В Рязанской области рабочий погиб при очистке коллектора
В Рязанской области рабочий погиб, двое пострадали при очистке коллектора
РЯЗАНЬ, 16 июл — РИА Новости.
Рабочий муниципального предприятия погиб в ходе работ по очистке канализационного коллектора в Милославском районе Рязанской области, еще двое доставлены в медицинское учреждение, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале
.
"Прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая, в результате которого погиб рабочий предприятия МКП "ЖКХ Милославское" и двое пострадали", - сообщила прокуратура.
По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Центральный Милославского района. Предварительно установлено, что утром во вторник сотрудники организации проводили работы по очистке канализационного коллектора, в ходе которых 61-летний работник отравился канализационными газами и скончался, еще двое госпитализированы.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда.