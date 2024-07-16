https://ria.ru/20240716/koktebel-1959923584.html

К тушению пожара в Коктебеле подключились росгвардейцы

К тушению пожара в Коктебеле подключились росгвардейцы - РИА Новости, 16.07.2024

К тушению пожара в Коктебеле подключились росгвардейцы

Симферопольский полк Росгвардии подключился к тушению пожара в Коктебеле, более 50 военнослужащих проливают водой отдельные очаги возгорания, сообщается в... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T08:34

2024-07-16T08:34

2024-07-16T10:41

происшествия

коктебель

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

лесной пожар под новороссийском

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Симферопольский полк Росгвардии подключился к тушению пожара в Коктебеле, более 50 военнослужащих проливают водой отдельные очаги возгорания, сообщается в Telegram-канале Росгвардии. Возгорание травы и кустарников в государственном природном заповеднике "Карадагский" произошло в понедельник, 15 июля. По сообщениям МЧС, площадь пожара первоначально составляла 20 гектаров, увеличившись к вечеру до 30 гектаров, его тушили более 150 человек и два вертолета. "К тушению пожара в Коктебеле подключился симферопольский полк Росгвардии. В ликвидации природного возгорания задействованы более 50 военнослужащих воинской части. Росгвардейцы проливают водой отдельные очаги, чтобы не допустить распространения огня", - говорится в сообщении. В Telegram-канале МЧС России также добавили, что авиация ведомства продолжает тушение пожара в Коктебеле. С утра вертолёт Ми-8 сбросил уже 60 тонн воды. Площадь возгорания не изменилась – 30 га.

https://ria.ru/20240715/pozhar-1959862409.html

https://ria.ru/20240715/koktebel-1959816769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в Коктебеле Авиация МЧС России продолжает тушение пожара в Коктебеле С утра вертолёт Ми-8 МЧС России сбросил уже 60 тонн воды. Площадь возгорания составляет 30 га. 2024-07-16T08:34 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, коктебель, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, лесной пожар под новороссийском