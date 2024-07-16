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К тушению пожара в Коктебеле подключились росгвардейцы - РИА Новости, 16.07.2024
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08:34 16.07.2024 (обновлено: 10:41 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/koktebel-1959923584.html
К тушению пожара в Коктебеле подключились росгвардейцы
К тушению пожара в Коктебеле подключились росгвардейцы - РИА Новости, 16.07.2024
К тушению пожара в Коктебеле подключились росгвардейцы
Симферопольский полк Росгвардии подключился к тушению пожара в Коктебеле, более 50 военнослужащих проливают водой отдельные очаги возгорания, сообщается в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T08:34
2024-07-16T10:41
происшествия
коктебель
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
лесной пожар под новороссийском
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Симферопольский полк Росгвардии подключился к тушению пожара в Коктебеле, более 50 военнослужащих проливают водой отдельные очаги возгорания, сообщается в Telegram-канале Росгвардии. Возгорание травы и кустарников в государственном природном заповеднике "Карадагский" произошло в понедельник, 15 июля. По сообщениям МЧС, площадь пожара первоначально составляла 20 гектаров, увеличившись к вечеру до 30 гектаров, его тушили более 150 человек и два вертолета. "К тушению пожара в Коктебеле подключился симферопольский полк Росгвардии. В ликвидации природного возгорания задействованы более 50 военнослужащих воинской части. Росгвардейцы проливают водой отдельные очаги, чтобы не допустить распространения огня", - говорится в сообщении. В Telegram-канале МЧС России также добавили, что авиация ведомства продолжает тушение пожара в Коктебеле. С утра вертолёт Ми-8 сбросил уже 60 тонн воды. Площадь возгорания не изменилась – 30 га.
https://ria.ru/20240715/pozhar-1959862409.html
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353
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Тушение пожара в Коктебеле
Авиация МЧС России продолжает тушение пожара в Коктебеле  С утра вертолёт Ми-8 МЧС России сбросил уже 60 тонн воды. Площадь возгорания составляет 30 га.
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РИА Новости
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происшествия, коктебель, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, лесной пожар под новороссийском
Происшествия, Коктебель, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Лесной пожар под Новороссийском
К тушению пожара в Коктебеле подключились росгвардейцы

Более 50 сотрудников Росгвардии привлекли к тушению пожара в Коктебеле

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Симферопольский полк Росгвардии подключился к тушению пожара в Коктебеле, более 50 военнослужащих проливают водой отдельные очаги возгорания, сообщается в Telegram-канале Росгвардии.
Возгорание травы и кустарников в государственном природном заповеднике "Карадагский" произошло в понедельник, 15 июля. По сообщениям МЧС, площадь пожара первоначально составляла 20 гектаров, увеличившись к вечеру до 30 гектаров, его тушили более 150 человек и два вертолета.
Тушение пожара в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Площадь пожара в Коктебеле увеличилась
Вчера, 19:13
"К тушению пожара в Коктебеле подключился симферопольский полк Росгвардии. В ликвидации природного возгорания задействованы более 50 военнослужащих воинской части. Росгвардейцы проливают водой отдельные очаги, чтобы не допустить распространения огня", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале МЧС России также добавили, что авиация ведомства продолжает тушение пожара в Коктебеле. С утра вертолёт Ми-8 сбросил уже 60 тонн воды. Площадь возгорания не изменилась – 30 га.
Место возгорания сухой травы в поселке городского типа Коктебель в Симферопольском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Пожар захватил значительную площадь Карадагского заповедника
Вчера, 16:46
 
ПроисшествияКоктебельРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШЛесной пожар под Новороссийском
 
 
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