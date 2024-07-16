Кишинев заявил, что понимает важность решения приднестровского конфликта
Кишинев осознает важность решения приднестровского конфликта для вступления в ЕС
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Флаги Молдавии и Евросоюза . Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев осознает, насколько решение приднестровского конфликта важно для вступления страны в ЕС.
"Мы признательны нашим партнерам, что они не ставят условием для вступления решение приднестровского конфликта. Это не значит, что мы делаем иллюзии и не понимаем, насколько важно решение этого конфликта для нашего процесса вступления", - заявил Попшой в эфире телеканала TVR Moldova.
По его словам, районы левобережья Днестра получили огромное преимущество за счет соглашения о свободной торговли с ЕС, поскольку более 70% товаров экспортируются в ЕС.
"Интерес экономических агентов и рядовых граждан Приднестровья к ЕС растет. Мы приложим усилия, чтобы все граждане пользовались этими преимуществами. Мы уверены, что это создаст предпосылки, чтобы сдвинуть воз с места", - отметил вице-премьер.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.