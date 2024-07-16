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Кишинев заявил, что понимает важность решения приднестровского конфликта - РИА Новости, 16.07.2024
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20:43 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/kishinev-1960118674.html
Кишинев заявил, что понимает важность решения приднестровского конфликта
Кишинев заявил, что понимает важность решения приднестровского конфликта - РИА Новости, 16.07.2024
Кишинев заявил, что понимает важность решения приднестровского конфликта
Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев осознает, насколько решение приднестровского конфликта важно для вступления... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:43
2024-07-16T20:43
в мире
молдавия
кишинев
днестр
михай попшой
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КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев осознает, насколько решение приднестровского конфликта важно для вступления страны в ЕС. "Мы признательны нашим партнерам, что они не ставят условием для вступления решение приднестровского конфликта. Это не значит, что мы делаем иллюзии и не понимаем, насколько важно решение этого конфликта для нашего процесса вступления", - заявил Попшой в эфире телеканала TVR Moldova. По его словам, районы левобережья Днестра получили огромное преимущество за счет соглашения о свободной торговли с ЕС, поскольку более 70% товаров экспортируются в ЕС. "Интерес экономических агентов и рядовых граждан Приднестровья к ЕС растет. Мы приложим усилия, чтобы все граждане пользовались этими преимуществами. Мы уверены, что это создаст предпосылки, чтобы сдвинуть воз с места", - отметил вице-премьер. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240715/kishinev-1959871899.html
https://ria.ru/20240704/moldavia-1957479888.html
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в мире, молдавия, кишинев, днестр, михай попшой, евросоюз
В мире, Молдавия, Кишинев, Днестр, Михай Попшой, Евросоюз
Кишинев заявил, что понимает важность решения приднестровского конфликта

Кишинев осознает важность решения приднестровского конфликта для вступления в ЕС

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Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев осознает, насколько решение приднестровского конфликта важно для вступления страны в ЕС.
"Мы признательны нашим партнерам, что они не ставят условием для вступления решение приднестровского конфликта. Это не значит, что мы делаем иллюзии и не понимаем, насколько важно решение этого конфликта для нашего процесса вступления", - заявил Попшой в эфире телеканала TVR Moldova.
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По его словам, районы левобережья Днестра получили огромное преимущество за счет соглашения о свободной торговли с ЕС, поскольку более 70% товаров экспортируются в ЕС.
"Интерес экономических агентов и рядовых граждан Приднестровья к ЕС растет. Мы приложим усилия, чтобы все граждане пользовались этими преимуществами. Мы уверены, что это создаст предпосылки, чтобы сдвинуть воз с места", - отметил вице-премьер.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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