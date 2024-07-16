https://ria.ru/20240716/kishinev-1960118674.html

Кишинев заявил, что понимает важность решения приднестровского конфликта

Кишинев заявил, что понимает важность решения приднестровского конфликта - РИА Новости, 16.07.2024

Кишинев заявил, что понимает важность решения приднестровского конфликта

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев осознает, насколько решение приднестровского конфликта важно для вступления... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T20:43

2024-07-16T20:43

2024-07-16T20:43

в мире

молдавия

кишинев

днестр

михай попшой

евросоюз

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КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев осознает, насколько решение приднестровского конфликта важно для вступления страны в ЕС. "Мы признательны нашим партнерам, что они не ставят условием для вступления решение приднестровского конфликта. Это не значит, что мы делаем иллюзии и не понимаем, насколько важно решение этого конфликта для нашего процесса вступления", - заявил Попшой в эфире телеканала TVR Moldova. По его словам, районы левобережья Днестра получили огромное преимущество за счет соглашения о свободной торговли с ЕС, поскольку более 70% товаров экспортируются в ЕС. "Интерес экономических агентов и рядовых граждан Приднестровья к ЕС растет. Мы приложим усилия, чтобы все граждане пользовались этими преимуществами. Мы уверены, что это создаст предпосылки, чтобы сдвинуть воз с места", - отметил вице-премьер. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240715/kishinev-1959871899.html

https://ria.ru/20240704/moldavia-1957479888.html

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кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, днестр, михай попшой, евросоюз