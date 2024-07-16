https://ria.ru/20240716/khusity-1959908104.html

Хуситы заявили об атаке на три судна в Красном и Средиземном морях

Хуситы заявили об атаке на три судна в Красном и Средиземном морях - РИА Новости, 16.07.2024

Хуситы заявили об атаке на три судна в Красном и Средиземном морях

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) за сутки провело операции суммарно против трех судов в Красном и Средиземном морях, одна из... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T02:18

2024-07-16T02:18

2024-07-16T03:54

красное море

йемен

средиземное море

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в мире

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ДОХА, 16 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) за сутки провело операции суммарно против трех судов в Красном и Средиземном морях, одна из них велась совместно с иракскими шиитскими группировками, говорится в сообщении вооруженных сил хуситов, переданном телеканалом "Аль-Масира". "Судно Bentley подверглось атаке в Красном море с использованием катеров, беспилотников и баллистических ракет, а также нефтяной танкер Chios Lion, который был атакован с помощью беспилотных катеров. Оба судна нарушили запрет на вхождение в порты оккупированной Палестины. В результате совместной операции с "Исламским сопротивлением Ирака" была проведена операция против судна Olvia в Средиземном море с точным поражением цели", - отмечается в сообщении. В понедельник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о двух нападениях на торговые суда у берегов йеменского порта Ходейда в Красном море, которые не привели к их повреждениям. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240714/husity-1959657469.html

https://ria.ru/20240628/khusity-1956242493.html

красное море

йемен

средиземное море

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