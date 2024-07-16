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Хуситы заявили об атаке на три судна в Красном и Средиземном морях - РИА Новости, 16.07.2024
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02:18 16.07.2024 (обновлено: 03:54 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/khusity-1959908104.html
Хуситы заявили об атаке на три судна в Красном и Средиземном морях
Хуситы заявили об атаке на три судна в Красном и Средиземном морях - РИА Новости, 16.07.2024
Хуситы заявили об атаке на три судна в Красном и Средиземном морях
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) за сутки провело операции суммарно против трех судов в Красном и Средиземном морях, одна из... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T02:18
2024-07-16T03:54
красное море
йемен
средиземное море
ансар алла
bentley motors
bentley continental gt speed
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ДОХА, 16 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) за сутки провело операции суммарно против трех судов в Красном и Средиземном морях, одна из них велась совместно с иракскими шиитскими группировками, говорится в сообщении вооруженных сил хуситов, переданном телеканалом "Аль-Масира". "Судно Bentley подверглось атаке в Красном море с использованием катеров, беспилотников и баллистических ракет, а также нефтяной танкер Chios Lion, который был атакован с помощью беспилотных катеров. Оба судна нарушили запрет на вхождение в порты оккупированной Палестины. В результате совместной операции с "Исламским сопротивлением Ирака" была проведена операция против судна Olvia в Средиземном море с точным поражением цели", - отмечается в сообщении. В понедельник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о двух нападениях на торговые суда у берегов йеменского порта Ходейда в Красном море, которые не привели к их повреждениям. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240714/husity-1959657469.html
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красное море, йемен, средиземное море, ансар алла, bentley motors, bentley continental gt speed, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Красное море, Йемен, Средиземное море, Ансар Алла, Bentley Motors, Bentley Continental GT Speed, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Хуситы заявили об атаке на три судна в Красном и Средиземном морях

Хуситы заявили об атаках на три судна в Красном и Средиземном морях за сутки

© AP PhotoХуситы, протестующие против агрессии США и Израиля
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля. Архивное фото
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ДОХА, 16 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) за сутки провело операции суммарно против трех судов в Красном и Средиземном морях, одна из них велась совместно с иракскими шиитскими группировками, говорится в сообщении вооруженных сил хуситов, переданном телеканалом "Аль-Масира".
"Судно Bentley подверглось атаке в Красном море с использованием катеров, беспилотников и баллистических ракет, а также нефтяной танкер Chios Lion, который был атакован с помощью беспилотных катеров. Оба судна нарушили запрет на вхождение в порты оккупированной Палестины. В результате совместной операции с "Исламским сопротивлением Ирака" была проведена операция против судна Olvia в Средиземном море с точным поражением цели", - отмечается в сообщении.
Хуситы во время митинга - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Хуситы заявили об атаке на израильское судно в Аденском заливе
14 июля, 23:18
В понедельник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о двух нападениях на торговые суда у берегов йеменского порта Ходейда в Красном море, которые не привели к их повреждениям.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
СМИ: хуситы заявили об атаке на четыре судна в Красном и Средиземном морях
28 июня, 23:32
 
Красное мореЙеменСредиземное мореАнсар АллаBentley MotorsBentley Continental GT SpeedОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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