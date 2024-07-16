https://ria.ru/20240716/kharkov-1959934171.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове - РИА Новости, 16.07.2024

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

Несколько взрывов вновь прогремели во вторник в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T09:46

2024-07-16T09:46

2024-07-16T09:46

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Несколько взрывов вновь прогремели во вторник в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее местное издание "Страна" уже сообщало о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области тревога звучит более восьми часов. "В Харькове слышна новая серия взрывов, вероятно, за пределами города, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении СМИ.

https://ria.ru/20240715/zelenskiy-1959744470.html

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в мире, харьков, харьковская область