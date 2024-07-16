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Тело погибшего в горах КБР туриста из Белоруссии эвакуировали из ущелья - РИА Новости, 16.07.2024
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12:01 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/kbr-1959970282.html
Тело погибшего в горах КБР туриста из Белоруссии эвакуировали из ущелья
Тело погибшего в горах КБР туриста из Белоруссии эвакуировали из ущелья - РИА Новости, 16.07.2024
Тело погибшего в горах КБР туриста из Белоруссии эвакуировали из ущелья
Спасатели эвакуировали из ущелья тело туриста из Белоруссии, который сорвался со скалы и погиб в горах Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:01
2024-07-16T12:01
белоруссия
россия
эльбрусский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 16 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали из ущелья тело туриста из Белоруссии, который сорвался со скалы и погиб в горах Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. Вечером в понедельник в ущелье Ирик-Чат в Эльбрусском районе участник туристической группы из Белоруссии 1990 года рождения сорвался со скалы и получил травму. На место выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В 02.50 мск вторника они прибыли на место происшествия, но к этому моменту пострадавший скончался. "Работы в горах Кабардино-Балкарии завершены. Тело погибшего эвакуировали в поселок Эльбрус и передали следственно-оперативной группе", - говорится в сообщении. В работах участвовали 12 спасателей.
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белоруссия, россия, эльбрусский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Белоруссия, Россия, Эльбрусский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Тело погибшего в горах КБР туриста из Белоруссии эвакуировали из ущелья

В горах КБР эвакуировали тело туриста из Белоруссии, сорвавшегося со скалы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 16 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали из ущелья тело туриста из Белоруссии, который сорвался со скалы и погиб в горах Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
Вечером в понедельник в ущелье Ирик-Чат в Эльбрусском районе участник туристической группы из Белоруссии 1990 года рождения сорвался со скалы и получил травму. На место выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В 02.50 мск вторника они прибыли на место происшествия, но к этому моменту пострадавший скончался.
«
"Работы в горах Кабардино-Балкарии завершены. Тело погибшего эвакуировали в поселок Эльбрус и передали следственно-оперативной группе", - говорится в сообщении.
В работах участвовали 12 спасателей.
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БелоруссияРоссияЭльбрусский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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