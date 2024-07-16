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Тело погибшего в горах КБР туриста из Белоруссии эвакуировали из ущелья

Тело погибшего в горах КБР туриста из Белоруссии эвакуировали из ущелья - РИА Новости, 16.07.2024

Тело погибшего в горах КБР туриста из Белоруссии эвакуировали из ущелья

Спасатели эвакуировали из ущелья тело туриста из Белоруссии, который сорвался со скалы и погиб в горах Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:01

2024-07-16T12:01

2024-07-16T12:01

белоруссия

россия

эльбрусский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 16 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали из ущелья тело туриста из Белоруссии, который сорвался со скалы и погиб в горах Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. Вечером в понедельник в ущелье Ирик-Чат в Эльбрусском районе участник туристической группы из Белоруссии 1990 года рождения сорвался со скалы и получил травму. На место выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В 02.50 мск вторника они прибыли на место происшествия, но к этому моменту пострадавший скончался. "Работы в горах Кабардино-Балкарии завершены. Тело погибшего эвакуировали в поселок Эльбрус и передали следственно-оперативной группе", - говорится в сообщении. В работах участвовали 12 спасателей.

https://ria.ru/20240714/pozhar-1959565131.html

белоруссия

россия

эльбрусский район

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белоруссия, россия, эльбрусский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия