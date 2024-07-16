https://ria.ru/20240716/kandidat-1959913124.html

Кандидат в вице-президенты США Вэнс задался вопросом о цели помощи Украине

Кандидат в вице-президенты США Вэнс задался вопросом о цели помощи Украине - РИА Новости, 16.07.2024

Кандидат в вице-президенты США Вэнс задался вопросом о цели помощи Украине

Республиканский кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс, говоря о многомиллиардных тратах Вашингтона на помощь Украине, задался вопросом о цели, которой... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T04:50

2024-07-16T04:50

2024-07-16T11:59

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НЬЮ-ЙОРК, 16 июл — РИА Новости. Республиканский кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс, говоря о многомиллиардных тратах Вашингтона на помощь Украине, задался вопросом о цели, которой пытаются достичь США. "Россия не стала бы вторгаться в Украину, будь Дональд Трамп президентом. С этим согласны все. Даже многие мои коллеги-демократы в частном порядке согласны с этим", — сказал Вэнс в интервью Fox News. Говоря о миллиардных тратах Вашингтона на нужды Киева, он задался вопросами: "Какова цель? Чего мы пытаемся достичь?". Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост. Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года. Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.

https://ria.ru/20240715/vitse-prezident-1959891412.html

https://ria.ru/20240716/politico-1959906274.html

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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, президентские выборы в сша