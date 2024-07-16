Кандидат в вице-президенты США Вэнс задался вопросом о цели помощи Украине
Кандидат в вице-президенты США Вэнс задался вопросом о цели помощи Украине
© AP Photo / Paul SancyaКандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 год
© AP Photo / Paul Sancya
Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. 16 июля 2024 год
НЬЮ-ЙОРК, 16 июл — РИА Новости. Республиканский кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс, говоря о многомиллиардных тратах Вашингтона на помощь Украине, задался вопросом о цели, которой пытаются достичь США.
"Россия не стала бы вторгаться в Украину, будь Дональд Трамп президентом. С этим согласны все. Даже многие мои коллеги-демократы в частном порядке согласны с этим", — сказал Вэнс в интервью Fox News.
Говоря о миллиардных тратах Вашингтона на нужды Киева, он задался вопросами: "Какова цель? Чего мы пытаемся достичь?".
Ранее на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
Вэнсу 39 лет, женат, трое детей. Он выпускник престижной Йельской школы права, работал в инвестиционных фондах в связке с известным республиканским донором и миллиардером Питером Тилем. Сенатором он стал в январе 2023 года.
Вэнс также известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.