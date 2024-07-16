https://ria.ru/20240716/japonija-1960013521.html

В Японии мужчина с ножом поджег мэрию города Такахама

В Японии мужчина с ножом поджег мэрию города Такахама - РИА Новости, 16.07.2024

В Японии мужчина с ножом поджег мэрию города Такахама

Мужчина с ножом разлил горючую жидкость в мэрии японского города Такахама и поджег ее из-за проблем с налогами, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:10

2024-07-16T14:10

2024-07-16T14:10

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ТОКИО, 16 июл – РИА Новости. Мужчина с ножом разлил горючую жидкость в мэрии японского города Такахама и поджег ее из-за проблем с налогами, сообщило агентство Киодо. Неизвестный мужчина, размахивая ножом, разлил воспламеняющуюся жидкость в мэрии Такахамы в префектуре Айти и поджег ее. В результате чего пострадали пять человек, все они доставлены в больницу. Один из них, 60-летний мужчина, получил ожоги всего тела и находится в тяжелом состоянии без сознания. Пожар удалось потушить через 20 минут. Поджигатель задержан. Полиция выясняет обстоятельства происшедшего.

https://ria.ru/20240604/zaderzhanie-1950309261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, айти