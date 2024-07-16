https://ria.ru/20240716/japonija-1960013521.html
В Японии мужчина с ножом поджег мэрию города Такахама
В Японии мужчина с ножом поджег мэрию города Такахама - РИА Новости, 16.07.2024
В Японии мужчина с ножом поджег мэрию города Такахама
Мужчина с ножом разлил горючую жидкость в мэрии японского города Такахама и поджег ее из-за проблем с налогами, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:10
2024-07-16T14:10
2024-07-16T14:10
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ТОКИО, 16 июл – РИА Новости. Мужчина с ножом разлил горючую жидкость в мэрии японского города Такахама и поджег ее из-за проблем с налогами, сообщило агентство Киодо. Неизвестный мужчина, размахивая ножом, разлил воспламеняющуюся жидкость в мэрии Такахамы в префектуре Айти и поджег ее. В результате чего пострадали пять человек, все они доставлены в больницу. Один из них, 60-летний мужчина, получил ожоги всего тела и находится в тяжелом состоянии без сознания. Пожар удалось потушить через 20 минут. Поджигатель задержан. Полиция выясняет обстоятельства происшедшего.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, айти
В Японии мужчина с ножом поджег мэрию города Такахама
В Японии мужчина с ножом поджег мэрию города Такахама из-за проблем с налогами
ТОКИО, 16 июл – РИА Новости. Мужчина с ножом разлил горючую жидкость в мэрии японского города Такахама и поджег ее из-за проблем с налогами, сообщило агентство Киодо.
Неизвестный мужчина, размахивая ножом, разлил воспламеняющуюся жидкость в мэрии Такахамы в префектуре Айти и поджег ее. В результате чего пострадали пять человек, все они доставлены в больницу. Один из них, 60-летний мужчина, получил ожоги всего тела и находится в тяжелом состоянии без сознания.
Пожар удалось потушить через 20 минут. Поджигатель задержан. Полиция выясняет обстоятельства происшедшего.