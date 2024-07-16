https://ria.ru/20240716/izrail-1960055405.html

При ударах Израиля по сектору Газа погибли не менее сорока человек

При ударах Израиля по сектору Газа погибли не менее сорока человек - РИА Новости, 16.07.2024

При ударах Израиля по сектору Газа погибли не менее сорока человек

Сорок человек погибли, почти 100 пострадали во вторник в результате двух израильских ударов по сектору Газа, сообщил медиа-офис правительства анклава. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:08

2024-07-16T16:08

2024-07-16T16:08

в мире

израиль

рафах (провинция)

египет

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бапор

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Сорок человек погибли, почти 100 пострадали во вторник в результате двух израильских ударов по сектору Газа, сообщил медиа-офис правительства анклава. "Израильская оккупационная армия совершила две ужасные резни: первую в принадлежащей БАПОР школе Ар-Рази в Нусейрате, погибли 23 человека и 73 пострадали, вторую в районе Аль-Аттар в Хан-Юнисе, в результате которой 17 погибли и 26 пострадали", - сообщается в заявлении медиа-офиса правительства Газы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 89,1 тысяча человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240716/izrail-1959972018.html

https://ria.ru/20240716/konflikt-1915630213.html

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рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, рафах (провинция), египет, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году