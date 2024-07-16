https://ria.ru/20240716/izrail-1960055405.html
При ударах Израиля по сектору Газа погибли не менее сорока человек
При ударах Израиля по сектору Газа погибли не менее сорока человек - РИА Новости, 16.07.2024
При ударах Израиля по сектору Газа погибли не менее сорока человек
Сорок человек погибли, почти 100 пострадали во вторник в результате двух израильских ударов по сектору Газа, сообщил медиа-офис правительства анклава. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:08
2024-07-16T16:08
2024-07-16T16:08
в мире
израиль
рафах (провинция)
египет
хамас
бапор
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_be3a359bc617130765a64ee1c3546a60.jpg
КАИР, 16 июл - РИА Новости. Сорок человек погибли, почти 100 пострадали во вторник в результате двух израильских ударов по сектору Газа, сообщил медиа-офис правительства анклава. "Израильская оккупационная армия совершила две ужасные резни: первую в принадлежащей БАПОР школе Ар-Рази в Нусейрате, погибли 23 человека и 73 пострадали, вторую в районе Аль-Аттар в Хан-Юнисе, в результате которой 17 погибли и 26 пострадали", - сообщается в заявлении медиа-офиса правительства Газы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 89,1 тысяча человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240716/izrail-1959972018.html
https://ria.ru/20240716/konflikt-1915630213.html
израиль
рафах (провинция)
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aaa0b2e89e60da9bd7e96b5a7a000c96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, рафах (провинция), египет, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, ХАМАС, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При ударах Израиля по сектору Газа погибли не менее сорока человек
При ударах Израиля по сектору Газа погибли 40 человек, почти сто пострадали