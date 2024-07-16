https://ria.ru/20240716/ivleeva-1960058461.html

СМИ: долг Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое

СМИ: долг Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое - РИА Новости, 17.07.2024

СМИ: долг Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое

Блогер Анастасия Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) почти 21 миллион рублей, сообщили "Известия". РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-16T16:14

2024-07-16T16:14

2024-07-17T01:26

общество

анастасия ивлеева

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) почти 21 миллион рублей, сообщили "Известия"."Сумма налоговой задолженности блогера составила 20 937 008,71 рубля", — говорится в публикации.Уточняется, что блогер не может расплатиться с ФНС в течение уже трех месяцев и игнорирует требования налоговой об оплате долга.Ранее Федеральная налоговая служба заблокировала ее счета из-за неуплаты 11,4 миллиона рублей. Ивлеева — учредитель ООО "Коленки пчелы", у которого также есть задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона по налогу на прибыль и 1,115 миллиона по страховым взносам.Предпринимательница значится как бывший учредитель еще четырех компаний. Одна из них — ООО "Капельница групп" — находится в процессе банкротства, ООО "Группа Капельница" ликвидировали в 2022 году. Полномочия Ивлеевой как учредителя прекращены в ООО "Ивлеева продакшн" и ООО "Блеск".

https://ria.ru/20240614/kirkorov-1953034414.html

https://ria.ru/20240508/ivleeva-1944642830.html

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общество, анастасия ивлеева, федеральная налоговая служба (фнс россии)