https://ria.ru/20240716/ivleeva-1960058461.html
СМИ: долг Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое
СМИ: долг Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое - РИА Новости, 17.07.2024
СМИ: долг Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое
Блогер Анастасия Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) почти 21 миллион рублей, сообщили "Известия". РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-16T16:14
2024-07-16T16:14
2024-07-17T01:26
общество
анастасия ивлеева
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) почти 21 миллион рублей, сообщили "Известия"."Сумма налоговой задолженности блогера составила 20 937 008,71 рубля", — говорится в публикации.Уточняется, что блогер не может расплатиться с ФНС в течение уже трех месяцев и игнорирует требования налоговой об оплате долга.Ранее Федеральная налоговая служба заблокировала ее счета из-за неуплаты 11,4 миллиона рублей. Ивлеева — учредитель ООО "Коленки пчелы", у которого также есть задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона по налогу на прибыль и 1,115 миллиона по страховым взносам.Предпринимательница значится как бывший учредитель еще четырех компаний. Одна из них — ООО "Капельница групп" — находится в процессе банкротства, ООО "Группа Капельница" ликвидировали в 2022 году. Полномочия Ивлеевой как учредителя прекращены в ООО "Ивлеева продакшн" и ООО "Блеск".
https://ria.ru/20240614/kirkorov-1953034414.html
https://ria.ru/20240508/ivleeva-1944642830.html
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общество, анастасия ивлеева, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Общество, Анастасия Ивлеева, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
СМИ: долг Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое
"Известия": долг Ивлеевой перед ФНС вырос до 20,9 миллиона рублей
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Блогер Анастасия Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС
) почти 21 миллион рублей, сообщили "Известия"
.
"Сумма налоговой задолженности блогера составила 20 937 008,71 рубля", — говорится в публикации.
Уточняется, что блогер не может расплатиться с ФНС в течение уже трех месяцев и игнорирует требования налоговой об оплате долга.
Ранее Федеральная налоговая служба заблокировала ее счета из-за неуплаты 11,4 миллиона рублей. Ивлеева — учредитель ООО "Коленки пчелы", у которого также есть задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона по налогу на прибыль и 1,115 миллиона по страховым взносам.
Предпринимательница значится как бывший учредитель еще четырех компаний. Одна из них — ООО "Капельница групп" — находится в процессе банкротства, ООО "Группа Капельница" ликвидировали в 2022 году. Полномочия Ивлеевой как учредителя прекращены в ООО "Ивлеева продакшн" и ООО "Блеск".