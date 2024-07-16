https://ria.ru/20240716/italija-1960107357.html

В Италии задержали россиянина после гибели его сожительницы

В Италии задержали россиянина после гибели его сожительницы - РИА Новости, 16.07.2024

В Италии задержали россиянина после гибели его сожительницы

Карабинеры задержали россиянина после гибели его сожительницы, гражданки Украины, на итальянском острове Искья, сообщила газета Messaggero. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T19:22

2024-07-16T19:22

2024-07-16T19:22

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украина

искья

италия

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РИМ, 16 июл – РИА Новости. Карабинеры задержали россиянина после гибели его сожительницы, гражданки Украины, на итальянском острове Искья, сообщила газета Messaggero. Тело 33-летней женщины было обнаружено в неглубоком овраге недалеко от трейлера, где они проживали с 41-летним россиянином. Отмечается, что о ее пропаже правоохранителям сам мужчина. На теле украинки обнаружены повреждения, характерные как для падения с высоты, так и для перенесенных ранее травм. В ее телефоне обнаружены звонки и сообщения с просьбой о помощи, которые ее сожитель проигнорировал. По информации газеты Repubblica, мужчина на допросе рассказал карабинерам о произошедшей накануне ссоре. Их соседи говорили о паре как о шумной и конфликтной. Проверки установили неоднократные угрозы со стороны мужчины и случаи принудительной изоляции женщины от ее родственников.

https://ria.ru/20240715/turtsiya-1959749365.html

украина

искья

италия

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в мире, украина, искья, италия