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В Италии задержали россиянина после гибели его сожительницы - РИА Новости, 16.07.2024
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19:22 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/italija-1960107357.html
В Италии задержали россиянина после гибели его сожительницы
В Италии задержали россиянина после гибели его сожительницы - РИА Новости, 16.07.2024
В Италии задержали россиянина после гибели его сожительницы
Карабинеры задержали россиянина после гибели его сожительницы, гражданки Украины, на итальянском острове Искья, сообщила газета Messaggero. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T19:22
2024-07-16T19:22
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РИМ, 16 июл – РИА Новости. Карабинеры задержали россиянина после гибели его сожительницы, гражданки Украины, на итальянском острове Искья, сообщила газета Messaggero. Тело 33-летней женщины было обнаружено в неглубоком овраге недалеко от трейлера, где они проживали с 41-летним россиянином. Отмечается, что о ее пропаже правоохранителям сам мужчина. На теле украинки обнаружены повреждения, характерные как для падения с высоты, так и для перенесенных ранее травм. В ее телефоне обнаружены звонки и сообщения с просьбой о помощи, которые ее сожитель проигнорировал. По информации газеты Repubblica, мужчина на допросе рассказал карабинерам о произошедшей накануне ссоре. Их соседи говорили о паре как о шумной и конфликтной. Проверки установили неоднократные угрозы со стороны мужчины и случаи принудительной изоляции женщины от ее родственников.
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в мире, украина, искья, италия
В мире, Украина, Искья, Италия
В Италии задержали россиянина после гибели его сожительницы

В Италии задержали россиянина после гибели его сожительницы, гражданки Украины

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПолицейская лента в Риме
Полицейская лента в Риме - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РИМ, 16 июл – РИА Новости. Карабинеры задержали россиянина после гибели его сожительницы, гражданки Украины, на итальянском острове Искья, сообщила газета Messaggero.
Тело 33-летней женщины было обнаружено в неглубоком овраге недалеко от трейлера, где они проживали с 41-летним россиянином. Отмечается, что о ее пропаже правоохранителям сам мужчина.
На теле украинки обнаружены повреждения, характерные как для падения с высоты, так и для перенесенных ранее травм. В ее телефоне обнаружены звонки и сообщения с просьбой о помощи, которые ее сожитель проигнорировал.
По информации газеты Repubblica, мужчина на допросе рассказал карабинерам о произошедшей накануне ссоре. Их соседи говорили о паре как о шумной и конфликтной. Проверки установили неоднократные угрозы со стороны мужчины и случаи принудительной изоляции женщины от ее родственников.
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