https://ria.ru/20240716/italija-1960021065.html

В Италии сотрудников центра реабилитации инвалидов обвинили в насилии

В Италии сотрудников центра реабилитации инвалидов обвинили в насилии - РИА Новости, 16.07.2024

В Италии сотрудников центра реабилитации инвалидов обвинили в насилии

Десять сотрудников центра реабилитации инвалидов в Риме в Италии под управлением Красного креста обвиняются в жестоком обращении и насилии над пациентами,... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:23

2024-07-16T14:23

2024-07-16T14:23

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рим

италия

красный крест

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РИМ, 16 июл – РИА Новости. Десять сотрудников центра реабилитации инвалидов в Риме в Италии под управлением Красного креста обвиняются в жестоком обращении и насилии над пациентами, сообщила со ссылкой на карабинеров газета Corriere della Sera. Расследование было инициировано после жалобы руководства местного Красного креста в апреле 2023 года после того, как они заметили у одного из пациентов учреждения синяки на лице, похожие на побои. Фигуранты дела помещены под домашний арест. Представителей персонала учреждения обвинили в регулярном насилии в отношении двух пациентов, страдающих серьезными психофизическими патологиями. Одного из сотрудников также заподозрили в сексуальном домогательстве. Судья, издавший постановления об аресте подозреваемых, сравнил ситуацию в центре с "галереей ужасов". "Каждый из подозреваемых не только применял постоянное и неслыханное насилие над людьми, совершенно не способными реагировать, но сопровождал свои возмутительные действия насмешками", - говорится в постановлении, которое приводит газета.

https://ria.ru/20240627/sakhalin-1955888033.html

https://ria.ru/20231219/pansionat-1916634581.html

рим

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в мире, рим, италия, красный крест