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В Италии сотрудников центра реабилитации инвалидов обвинили в насилии - РИА Новости, 16.07.2024
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14:23 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/italija-1960021065.html
В Италии сотрудников центра реабилитации инвалидов обвинили в насилии
В Италии сотрудников центра реабилитации инвалидов обвинили в насилии - РИА Новости, 16.07.2024
В Италии сотрудников центра реабилитации инвалидов обвинили в насилии
Десять сотрудников центра реабилитации инвалидов в Риме в Италии под управлением Красного креста обвиняются в жестоком обращении и насилии над пациентами,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:23
2024-07-16T14:23
в мире
рим
италия
красный крест
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РИМ, 16 июл – РИА Новости. Десять сотрудников центра реабилитации инвалидов в Риме в Италии под управлением Красного креста обвиняются в жестоком обращении и насилии над пациентами, сообщила со ссылкой на карабинеров газета Corriere della Sera. Расследование было инициировано после жалобы руководства местного Красного креста в апреле 2023 года после того, как они заметили у одного из пациентов учреждения синяки на лице, похожие на побои. Фигуранты дела помещены под домашний арест. Представителей персонала учреждения обвинили в регулярном насилии в отношении двух пациентов, страдающих серьезными психофизическими патологиями. Одного из сотрудников также заподозрили в сексуальном домогательстве. Судья, издавший постановления об аресте подозреваемых, сравнил ситуацию в центре с "галереей ужасов". "Каждый из подозреваемых не только применял постоянное и неслыханное насилие над людьми, совершенно не способными реагировать, но сопровождал свои возмутительные действия насмешками", - говорится в постановлении, которое приводит газета.
https://ria.ru/20240627/sakhalin-1955888033.html
https://ria.ru/20231219/pansionat-1916634581.html
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в мире, рим, италия, красный крест
В мире, Рим, Италия, Красный Крест
В Италии сотрудников центра реабилитации инвалидов обвинили в насилии

В Риме десять сотрудников центра реабилитации инвалидов обвиняются в насилии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПолицейская лента в Риме
Полицейская лента в Риме - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Полицейская лента в Риме. Архивное фото
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РИМ, 16 июл – РИА Новости. Десять сотрудников центра реабилитации инвалидов в Риме в Италии под управлением Красного креста обвиняются в жестоком обращении и насилии над пациентами, сообщила со ссылкой на карабинеров газета Corriere della Sera.
Расследование было инициировано после жалобы руководства местного Красного креста в апреле 2023 года после того, как они заметили у одного из пациентов учреждения синяки на лице, похожие на побои. Фигуранты дела помещены под домашний арест.
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Представителей персонала учреждения обвинили в регулярном насилии в отношении двух пациентов, страдающих серьезными психофизическими патологиями. Одного из сотрудников также заподозрили в сексуальном домогательстве.
Судья, издавший постановления об аресте подозреваемых, сравнил ситуацию в центре с "галереей ужасов".
«
"Каждый из подозреваемых не только применял постоянное и неслыханное насилие над людьми, совершенно не способными реагировать, но сопровождал свои возмутительные действия насмешками", - говорится в постановлении, которое приводит газета.
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В миреРимИталияКрасный Крест
 
 
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