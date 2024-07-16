https://ria.ru/20240716/investory-1960101091.html

"Кифа" в рамках IPO на Мосбирже ориентируется на широкий круг инвесторов

"Кифа" в рамках IPO на Мосбирже ориентируется на широкий круг инвесторов - РИА Новости, 16.07.2024

"Кифа" в рамках IPO на Мосбирже ориентируется на широкий круг инвесторов

Российско-китайская B2B-платформа цифровой торговли "Кифа" в рамках первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже будет ориентироваться на широкий круг... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T18:54

2024-07-16T18:54

2024-07-16T18:54

экономика

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952621072_0:194:3142:1961_1920x0_80_0_0_ba3a3e7ae085ec97823b9945ab1641c7.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российско-китайская B2B-платформа цифровой торговли "Кифа" в рамках первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже будет ориентироваться на широкий круг инвесторов, рассказал РИА Новости заместитель председателя совета директоров компании Кайл Шостак. "Кифа" на прошлой неделе объявила о намерении провести IPO на Московской бирже, в рамках которого предложит инвесторам акции дополнительного выпуска. Планируется, что торги акциями начнутся до конца лета 2024 года. "Сейчас только будет формироваться книга заявок, но мы ориентируемся на самый широкий круг инвесторов, как на институциональных, так и на частных. В части ритейл-инвесторов мы ориентируемся на все сегменты, не только квалифицированных, но и неквалифицированных инвесторов", - сказал он в кулуарах презентации компании, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". По словам Шостака, компания будет стремиться сформировать сбалансированный пул инвесторов. "Мне кажется, это размещение очень хорошо зайдет для всех категорий инвесторов. Оно довольно компактное по меркам того, что размещается сейчас. Это уникальный кейс, и это очень хорошая история роста. IPO хорошо зайдет как институциональным, так и частным инвесторам. Я не вижу здесь каких-то противоречий, главное, чтобы был сформирован достаточно сбалансированный пул инвесторов, мы к этому стремимся, а будущие недели покажут, кто реально будет в нем участвовать", - сказал он. "Я знаю одно, что такие размещения обязательно должны происходить с участием частных инвесторов, потому что ритейл-инвестор двигает ликвидность. Это обязательное правило, вот этого я стараюсь придерживаться. Если будет большой процент частных инвесторов, я буду только это приветствовать, потому что это будет хорошо для бумаги", - отметил Шостак. Согласно презентации компании, доля акций компании в свободном обращении (free float) составит до 30% в зависимости от результатов размещения. "Кифа" ожидает включения акций во второй котировальный уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

https://ria.ru/20240626/mosbirzha-1955667050.html

https://ria.ru/20240605/sber-1950789500.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, московская биржа