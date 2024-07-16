https://ria.ru/20240716/investor-1960084333.html

Ефимов: определен инвестор для реорганизации 2 гектаров на севере Москвы

Ефимов: определен инвестор для реорганизации 2 гектаров на севере Москвы - РИА Новости, 16.07.2024

Ефимов: определен инвестор для реорганизации 2 гектаров на севере Москвы

Девелопер Coldy по результатам торгов займется редевелопментом почти 2 гектаров земли в Бескудниковском районе Москвы, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:57

2024-07-16T17:57

2024-07-16T18:04

москва

московская область (подмосковье)

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Девелопер Coldy по результатам торгов займется редевелопментом почти 2 гектаров земли в Бескудниковском районе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Он уточнил, что в аукционе на право реорганизации площадки приняли участие три компании (из Москвы, Московской области и Чечни). Победителем торгов стало входящее в девелоперскую компанию ООО "Константа". Структура получит актив за 215,4 миллиона рублей, что в семь раз больше начальной стоимости лота."По проекту инвестор возведет почти 160 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Вложения в редевелопмент участка составят почти 40 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта превысит 1,8 миллиарда рублей. В новом квартале смогут найти работу около 4,6 тысячи горожан", – приводят слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.Сейчас участок (Дмитровское шоссе, владение 62, строение 5) занимают устаревшие объекты. Победитель аукциона возведет здесь деловой квартал, где будут фитнес-центры, гостиница на 250 номеров и прочие объекты."Участок станет центром деловой активности в Бескудниковском районе", – подытожил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240715/efimov-1959651987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, московская область (подмосковье), владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы