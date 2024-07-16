Ефимов: определен инвестор для реорганизации 2 гектаров на севере Москвы
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Девелопер Coldy по результатам торгов займется редевелопментом почти 2 гектаров земли в Бескудниковском районе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что в аукционе на право реорганизации площадки приняли участие три компании (из Москвы, Московской области и Чечни). Победителем торгов стало входящее в девелоперскую компанию ООО "Константа". Структура получит актив за 215,4 миллиона рублей, что в семь раз больше начальной стоимости лота.
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"По проекту инвестор возведет почти 160 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Вложения в редевелопмент участка составят почти 40 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта превысит 1,8 миллиарда рублей. В новом квартале смогут найти работу около 4,6 тысячи горожан", – приводят слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Сейчас участок (Дмитровское шоссе, владение 62, строение 5) занимают устаревшие объекты. Победитель аукциона возведет здесь деловой квартал, где будут фитнес-центры, гостиница на 250 номеров и прочие объекты.
"Участок станет центром деловой активности в Бескудниковском районе", – подытожил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводятся в сообщении.