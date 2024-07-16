Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: определен инвестор для реорганизации 2 гектаров на севере Москвы - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 16.07.2024 (обновлено: 18:04 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/investor-1960084333.html
Ефимов: определен инвестор для реорганизации 2 гектаров на севере Москвы
Ефимов: определен инвестор для реорганизации 2 гектаров на севере Москвы - РИА Новости, 16.07.2024
Ефимов: определен инвестор для реорганизации 2 гектаров на севере Москвы
Девелопер Coldy по результатам торгов займется редевелопментом почти 2 гектаров земли в Бескудниковском районе Москвы, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T17:57
2024-07-16T18:04
москва
московская область (подмосковье)
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960083866_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d0b5ca1e7c56cd31a350667a9be84f4.jpg
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Девелопер Coldy по результатам торгов займется редевелопментом почти 2 гектаров земли в Бескудниковском районе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Он уточнил, что в аукционе на право реорганизации площадки приняли участие три компании (из Москвы, Московской области и Чечни). Победителем торгов стало входящее в девелоперскую компанию ООО "Константа". Структура получит актив за 215,4 миллиона рублей, что в семь раз больше начальной стоимости лота."По проекту инвестор возведет почти 160 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Вложения в редевелопмент участка составят почти 40 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта превысит 1,8 миллиарда рублей. В новом квартале смогут найти работу около 4,6 тысячи горожан", – приводят слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.Сейчас участок (Дмитровское шоссе, владение 62, строение 5) занимают устаревшие объекты. Победитель аукциона возведет здесь деловой квартал, где будут фитнес-центры, гостиница на 250 номеров и прочие объекты."Участок станет центром деловой активности в Бескудниковском районе", – подытожил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20240715/efimov-1959651987.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960083866_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_bee5e4029b384ff2d51b939927608753.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, градостроительный комплекс москвы
Москва, Московская область (Подмосковье), Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: определен инвестор для реорганизации 2 гектаров на севере Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Девелопер Coldy по результатам торгов займется редевелопментом почти 2 гектаров земли в Бескудниковском районе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что в аукционе на право реорганизации площадки приняли участие три компании (из Москвы, Московской области и Чечни). Победителем торгов стало входящее в девелоперскую компанию ООО "Константа". Структура получит актив за 215,4 миллиона рублей, что в семь раз больше начальной стоимости лота.
«
"По проекту инвестор возведет почти 160 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Вложения в редевелопмент участка составят почти 40 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта превысит 1,8 миллиарда рублей. В новом квартале смогут найти работу около 4,6 тысячи горожан", – приводят слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Сейчас участок (Дмитровское шоссе, владение 62, строение 5) занимают устаревшие объекты. Победитель аукциона возведет здесь деловой квартал, где будут фитнес-центры, гостиница на 250 номеров и прочие объекты.
"Участок станет центром деловой активности в Бескудниковском районе", – подытожил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводятся в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Ефимов: в Зеленограде по КРТ реорганизуют более 27,7 гектара территории
15 июля, 09:06
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала