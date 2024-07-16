https://ria.ru/20240716/investforum-1959971329.html

Ингушетия показала на Кавказском инвестфоруме проекты на 22,5 млрд рублей

Ингушетия показала на Кавказском инвестфоруме проекты на 22,5 млрд рублей - РИА Новости, 16.07.2024

Ингушетия показала на Кавказском инвестфоруме проекты на 22,5 млрд рублей

Власти Ингушетии представили на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном проекты в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма на общую сумму 22,5... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:16

2024-07-16T12:16

2024-07-16T12:16

республика ингушетия

грозный

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии представили на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном проекты в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма на общую сумму 22,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба главы региона. "На стенде Ингушетии были продемонстрированы ключевые инвестиционные проекты республики – так называемые прорывные проекты, в том числе в промышленности, энергетике, туризме, логистике, сельском хозяйстве. На их реализацию до 2030 года планируется вложить в общей сложности 22,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Как отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов, из пяти прорывных проектов республики частично реализован один – совместно со Сбером открыта "Школа 21", которая дает возможность бесплатно получить востребованную профессию в сфере ИТ. Кроме того, за счет привлечения частных средств заработал бизнес-акселератор. По его словам, в 2024 году также будет завершена реализация проекта агрокомбината "Сунжа" по выращиванию плодоовощной продукции в закрытом грунте. Половина реализованных за последние годы крупных инвестиционных проектов в республике относятся к агропромышленному комплексу. "Наша команда представила ряд проектов, которые имеют большой потенциал для развития экономики и повышения качества жизни жителей Ингушетии. И в рамках реализации этих стратегических инициатив к 2030 году мы планируем обеспечить рост объема инвестиций на 70%, увеличить площади интенсивных садов на 28%, теплиц - в три раза, обеспечить рост сбора урожая фруктов в 2,5 раза - до 50 тысяч тонн, переработки мяса птицы в 2,3 раза – до 10 тысяч тонн, а также создать туристический и промышленный кластеры", – добавил Калиматов. Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном с 15 по17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.

https://ria.ru/20240711/forum-1959053831.html

https://ria.ru/20240704/selkhozproduktsiya-1957412705.html

грозный

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

грозный, махмуд-али калиматов