https://ria.ru/20240716/infrastruktura-1959978296.html

Хуснуллин пообещал представить Путину нацпроект "Инфраструктура для жизни"

Хуснуллин пообещал представить Путину нацпроект "Инфраструктура для жизни" - РИА Новости, 16.07.2024

Хуснуллин пообещал представить Путину нацпроект "Инфраструктура для жизни"

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшее время планируется представить ему формируемый нацпроект "Инфраструктура... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:27

2024-07-16T12:27

2024-07-16T12:27

россия

марат хуснуллин

владимир путин

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшее время планируется представить ему формируемый нацпроект "Инфраструктура для жизни", работу над которым почти выполнили. Во вторник Путин принял участие в открытии северного обхода Твери трассы М-11 "Нева" и обхода Тольятти, в мероприятии принял участие и Хуснуллин. "За последние годы мы выполнили проект "Безопасные качественные дороги" с опережением региональной сети, уже в прошлом году выполнили. В этом году выполним проект по доведению дорог в нормативное состояние в агломерациях и плавно сейчас уже интегрировали этот проект в "Инфраструктуру для жизни", чтобы и внутри населенных пунктов дороги, и связывающие дороги, и жилье, и рабочие места – все было в одном проекте. Мы эту работу практически выполнили и готовы вам уже представить в ближайшее время", - сказал Хуснуллин.

https://ria.ru/20240716/trassa-1959972233.html

россия

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россия, марат хуснуллин, владимир путин