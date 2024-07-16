https://ria.ru/20240716/infrastruktura-1959978296.html
Хуснуллин пообещал представить Путину нацпроект "Инфраструктура для жизни"
Хуснуллин пообещал представить Путину нацпроект "Инфраструктура для жизни" - РИА Новости, 16.07.2024
Хуснуллин пообещал представить Путину нацпроект "Инфраструктура для жизни"
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшее время планируется представить ему формируемый нацпроект "Инфраструктура... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:27
2024-07-16T12:27
2024-07-16T12:27
россия
марат хуснуллин
владимир путин
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшее время планируется представить ему формируемый нацпроект "Инфраструктура для жизни", работу над которым почти выполнили. Во вторник Путин принял участие в открытии северного обхода Твери трассы М-11 "Нева" и обхода Тольятти, в мероприятии принял участие и Хуснуллин. "За последние годы мы выполнили проект "Безопасные качественные дороги" с опережением региональной сети, уже в прошлом году выполнили. В этом году выполним проект по доведению дорог в нормативное состояние в агломерациях и плавно сейчас уже интегрировали этот проект в "Инфраструктуру для жизни", чтобы и внутри населенных пунктов дороги, и связывающие дороги, и жилье, и рабочие места – все было в одном проекте. Мы эту работу практически выполнили и готовы вам уже представить в ближайшее время", - сказал Хуснуллин.
https://ria.ru/20240716/trassa-1959972233.html
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россия, марат хуснуллин, владимир путин
Россия, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Хуснуллин пообещал представить Путину нацпроект "Инфраструктура для жизни"
Хуснуллин представит Путину проект "Инфраструктура для жизни" в ближайшее время
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшее время планируется представить ему формируемый нацпроект "Инфраструктура для жизни", работу над которым почти выполнили.
Во вторник Путин принял участие в открытии северного обхода Твери
трассы М-11 "Нева" и обхода Тольятти
, в мероприятии принял участие и Хуснуллин.
"За последние годы мы выполнили проект "Безопасные качественные дороги" с опережением региональной сети, уже в прошлом году выполнили. В этом году выполним проект по доведению дорог в нормативное состояние в агломерациях и плавно сейчас уже интегрировали этот проект в "Инфраструктуру для жизни", чтобы и внутри населенных пунктов дороги, и связывающие дороги, и жилье, и рабочие места – все было в одном проекте. Мы эту работу практически выполнили и готовы вам уже представить в ближайшее время", - сказал Хуснуллин.