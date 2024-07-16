https://ria.ru/20240716/herson-1959964094.html
Украинские власти сообщили о взрыве в Херсоне
Украинские власти сообщили о взрыве в Херсоне - РИА Новости, 16.07.2024
Украинские власти сообщили о взрыве в Херсоне
Мощный взрыв раздался в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:36
2024-07-16T11:36
2024-07-16T11:36
россия
херсон
херсонская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мощный взрыв раздался в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале. "Через несколько минут после объявления воздушной тревоги в Херсоне раздался мощный взрыв. Угроза баллистики из Крыма. О повреждениях – в ближайшее время", - написал Мрочко. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240715/zelenskiy-1959744470.html
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россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины
Россия, Херсон, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские власти сообщили о взрыве в Херсоне
Власти: в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремел мощный взрыв