https://ria.ru/20240716/herson-1959964094.html

Украинские власти сообщили о взрыве в Херсоне

Украинские власти сообщили о взрыве в Херсоне - РИА Новости, 16.07.2024

Украинские власти сообщили о взрыве в Херсоне

Мощный взрыв раздался в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:36

2024-07-16T11:36

2024-07-16T11:36

россия

херсон

херсонская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мощный взрыв раздался в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале. "Через несколько минут после объявления воздушной тревоги в Херсоне раздался мощный взрыв. Угроза баллистики из Крыма. О повреждениях – в ближайшее время", - написал Мрочко. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240715/zelenskiy-1959744470.html

россия

херсон

херсонская область

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россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины