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Подросток в Дагестане насмерть сбил пятилетнего брата на грузовике

Подросток в Дагестане насмерть сбил пятилетнего брата на грузовике - РИА Новости, 16.07.2024

Подросток в Дагестане насмерть сбил пятилетнего брата на грузовике

Подросток в Дагестане сел за руль грузового автомобиля, который его отец оставил у дома с ключом в замке зажигания, и насмерть сбил своего пятилетнего брата,... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:45

2024-07-16T13:45

2024-07-16T13:46

происшествия

россия

хасавюртовский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Подросток в Дагестане сел за руль грузового автомобиля, который его отец оставил у дома с ключом в замке зажигания, и насмерть сбил своего пятилетнего брата, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. Несчастный случай произошел в понедельник в селе Кандаураул Хасавюртовского района Дагестана. По данным следствия, мужчина оставил открытым у своего дома автомобиль “Газ-53” с ключом в замке зажигания, позже его несовершеннолетний сын забрал в салон и запустил двигатель. Тронувшись с места, он сбил своего младшего брата. От полученных травм ребенок скончался в больнице. “Возбуждено уголовное дело по факту смерти пятилетнего ребенка в селе Кандаураул Хасавюртовского района республики по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - заключило ведомство.

https://ria.ru/20240715/avtobus-1959755467.html

россия

хасавюртовский район

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происшествия, россия, хасавюртовский район, следственный комитет россии (ск рф)