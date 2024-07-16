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Подросток в Дагестане насмерть сбил пятилетнего брата на грузовике - РИА Новости, 16.07.2024
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13:45 16.07.2024 (обновлено: 13:46 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/gruzovik-1960006029.html
Подросток в Дагестане насмерть сбил пятилетнего брата на грузовике
Подросток в Дагестане насмерть сбил пятилетнего брата на грузовике - РИА Новости, 16.07.2024
Подросток в Дагестане насмерть сбил пятилетнего брата на грузовике
Подросток в Дагестане сел за руль грузового автомобиля, который его отец оставил у дома с ключом в замке зажигания, и насмерть сбил своего пятилетнего брата,... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:45
2024-07-16T13:46
происшествия
россия
хасавюртовский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Подросток в Дагестане сел за руль грузового автомобиля, который его отец оставил у дома с ключом в замке зажигания, и насмерть сбил своего пятилетнего брата, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. Несчастный случай произошел в понедельник в селе Кандаураул Хасавюртовского района Дагестана. По данным следствия, мужчина оставил открытым у своего дома автомобиль “Газ-53” с ключом в замке зажигания, позже его несовершеннолетний сын забрал в салон и запустил двигатель. Тронувшись с места, он сбил своего младшего брата. От полученных травм ребенок скончался в больнице. “Возбуждено уголовное дело по факту смерти пятилетнего ребенка в селе Кандаураул Хасавюртовского района республики по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - заключило ведомство.
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происшествия, россия, хасавюртовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Хасавюртовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Подросток в Дагестане насмерть сбил пятилетнего брата на грузовике

В Дагестане подросток на отцовском грузовике насмерть сбил брата

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Подросток в Дагестане сел за руль грузового автомобиля, который его отец оставил у дома с ключом в замке зажигания, и насмерть сбил своего пятилетнего брата, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.
Несчастный случай произошел в понедельник в селе Кандаураул Хасавюртовского района Дагестана. По данным следствия, мужчина оставил открытым у своего дома автомобиль “Газ-53” с ключом в замке зажигания, позже его несовершеннолетний сын забрал в салон и запустил двигатель. Тронувшись с места, он сбил своего младшего брата. От полученных травм ребенок скончался в больнице.
“Возбуждено уголовное дело по факту смерти пятилетнего ребенка в селе Кандаураул Хасавюртовского района республики по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - заключило ведомство.
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