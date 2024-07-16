https://ria.ru/20240716/groza-1960008495.html

Жителей Подмосковья предупредили о ливне, грозе и ветре во вторник

Жителей Подмосковья предупредили о ливне, грозе и ветре во вторник - РИА Новости, 16.07.2024

Жителей Подмосковья предупредили о ливне, грозе и ветре во вторник

Спасатели предупредили о ливне, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду во вторник в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:54

2024-07-16T13:54

2024-07-16T13:54

общество

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954297280_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_145ae935c26af9ea05a0816832933f8e.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду во вторник в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогнозу погоды ФГБУ "ЦУГМС" в ближайший час с сохранением до конца суток 16 июля по Московской области местами ожидается ливневой дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240716/pogoda-1959922476.html

московская область (подмосковье)

россия

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общество, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)