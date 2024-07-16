https://ria.ru/20240716/granty-1959959052.html

Стартовал прием заявок на получение грантов для семейных ферм Подмосковья

Стартовал прием заявок на получение грантов для семейных ферм Подмосковья - РИА Новости, 16.07.2024

Стартовал прием заявок на получение грантов для семейных ферм Подмосковья

Начался прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм в Подмосковье, каждый победитель сможет получить до 30 миллионов рублей, сообщил губернатор РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:26

2024-07-16T11:26

2024-07-16T11:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Начался прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм в Подмосковье, каждый победитель сможет получить до 30 миллионов рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Стартовал прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм — он продлится до 8 августа. Каждый победитель получит до 30 миллионов рублей. Такой конкурс мы проводим не первый раз, и он хорошо себя зарекомендовал. В прошлом году у нас было семь победителей — они получили гранты на общую сумму 118 миллионов рублей", - рассказал Воробьев в своем официальном Telegram-канале. Губернатор отметил, важно, чтобы семейная ферма была зарегистрирована на сельских территориях Подмосковья не менее года и не имела задолженностей перед бюджетом. Еще одно условие — минимум два члена семьи главы хозяйства должны официально работать на ферме. Выигранные деньги можно потратить на приобретение земельных участков, строительство объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции или модернизацию оборудования, погашение льготного инвесткредита и уплату процентов по льготному инвесткредиту.

https://ria.ru/20231025/fermy-1905258621.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, кредит, поддержка бизнеса