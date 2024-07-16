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Стартовал прием заявок на получение грантов для семейных ферм Подмосковья - РИА Новости, 16.07.2024
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Новости Подмосковья
 
11:26 16.07.2024 (обновлено: 11:30 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/granty-1959959052.html
Стартовал прием заявок на получение грантов для семейных ферм Подмосковья
Стартовал прием заявок на получение грантов для семейных ферм Подмосковья - РИА Новости, 16.07.2024
Стартовал прием заявок на получение грантов для семейных ферм Подмосковья
Начался прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм в Подмосковье, каждый победитель сможет получить до 30 миллионов рублей, сообщил губернатор РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:26
2024-07-16T11:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Начался прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм в Подмосковье, каждый победитель сможет получить до 30 миллионов рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Стартовал прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм — он продлится до 8 августа. Каждый победитель получит до 30 миллионов рублей. Такой конкурс мы проводим не первый раз, и он хорошо себя зарекомендовал. В прошлом году у нас было семь победителей — они получили гранты на общую сумму 118 миллионов рублей", - рассказал Воробьев в своем официальном Telegram-канале. Губернатор отметил, важно, чтобы семейная ферма была зарегистрирована на сельских территориях Подмосковья не менее года и не имела задолженностей перед бюджетом. Еще одно условие — минимум два члена семьи главы хозяйства должны официально работать на ферме. Выигранные деньги можно потратить на приобретение земельных участков, строительство объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции или модернизацию оборудования, погашение льготного инвесткредита и уплату процентов по льготному инвесткредиту.
https://ria.ru/20231025/fermy-1905258621.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, кредит, поддержка бизнеса
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Кредит, Поддержка бизнеса

Стартовал прием заявок на получение грантов для семейных ферм Подмосковья

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСбор урожая клубники на семейной ферме
Сбор урожая клубники на семейной ферме - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Сбор урожая клубники на семейной ферме. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Начался прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм в Подмосковье, каждый победитель сможет получить до 30 миллионов рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Стартовал прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм — он продлится до 8 августа. Каждый победитель получит до 30 миллионов рублей. Такой конкурс мы проводим не первый раз, и он хорошо себя зарекомендовал. В прошлом году у нас было семь победителей — они получили гранты на общую сумму 118 миллионов рублей", - рассказал Воробьев в своем официальном Telegram-канале.
Губернатор отметил, важно, чтобы семейная ферма была зарегистрирована на сельских территориях Подмосковья не менее года и не имела задолженностей перед бюджетом. Еще одно условие — минимум два члена семьи главы хозяйства должны официально работать на ферме.
Выигранные деньги можно потратить на приобретение земельных участков, строительство объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции или модернизацию оборудования, погашение льготного инвесткредита и уплату процентов по льготному инвесткредиту.
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