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Стартовал прием заявок на получение грантов для семейных ферм Подмосковья
Стартовал прием заявок на получение грантов для семейных ферм Подмосковья - РИА Новости, 16.07.2024
Стартовал прием заявок на получение грантов для семейных ферм Подмосковья
Начался прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм в Подмосковье, каждый победитель сможет получить до 30 миллионов рублей, сообщил губернатор РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:26
2024-07-16T11:26
2024-07-16T11:30
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Начался прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм в Подмосковье, каждый победитель сможет получить до 30 миллионов рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Стартовал прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм — он продлится до 8 августа. Каждый победитель получит до 30 миллионов рублей. Такой конкурс мы проводим не первый раз, и он хорошо себя зарекомендовал. В прошлом году у нас было семь победителей — они получили гранты на общую сумму 118 миллионов рублей", - рассказал Воробьев в своем официальном Telegram-канале. Губернатор отметил, важно, чтобы семейная ферма была зарегистрирована на сельских территориях Подмосковья не менее года и не имела задолженностей перед бюджетом. Еще одно условие — минимум два члена семьи главы хозяйства должны официально работать на ферме. Выигранные деньги можно потратить на приобретение земельных участков, строительство объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции или модернизацию оборудования, погашение льготного инвесткредита и уплату процентов по льготному инвесткредиту.
https://ria.ru/20231025/fermy-1905258621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, кредит, поддержка бизнеса
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Кредит, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Начался прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм в Подмосковье, каждый победитель сможет получить до 30 миллионов рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Стартовал прием заявок на получение грантов для развития семейных ферм — он продлится до 8 августа. Каждый победитель получит до 30 миллионов рублей. Такой конкурс мы проводим не первый раз, и он хорошо себя зарекомендовал. В прошлом году у нас было семь победителей — они получили гранты на общую сумму 118 миллионов рублей", - рассказал Воробьев в своем официальном Telegram-канале.
Губернатор отметил, важно, чтобы семейная ферма
была зарегистрирована на сельских территориях Подмосковья не менее года и не имела задолженностей перед бюджетом. Еще одно условие — минимум два члена семьи главы хозяйства должны официально работать на ферме.
Выигранные деньги можно потратить на приобретение земельных участков, строительство объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции или модернизацию оборудования, погашение льготного инвесткредита и уплату процентов по льготному инвесткредиту.