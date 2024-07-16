https://ria.ru/20240716/gorlovka-1960106753.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.07.2024

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T19:19

2024-07-16T19:19

2024-07-16T19:19

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 17.30 выпустили по центру Горловки два "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол