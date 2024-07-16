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Задержанному за взятки главе люберецкого парка вменили новые эпизоды - РИА Новости, 16.07.2024
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12:42 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/glava-1959983425.html
Задержанному за взятки главе люберецкого парка вменили новые эпизоды
Задержанному за взятки главе люберецкого парка вменили новые эпизоды - РИА Новости, 16.07.2024
Задержанному за взятки главе люберецкого парка вменили новые эпизоды
Глава парка культуры и отдыха в Люберцах ежемесячно получал взятки за покровительство по службе от своего работника, сообщается в Telegram-канале подмосковного... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:42
2024-07-16T12:42
происшествия
россия
люберцы
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава парка культуры и отдыха в Люберцах ежемесячно получал взятки за покровительство по службе от своего работника, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Ранее в ведомстве сообщали, что уголовное дело о получении взяток было заведено на директора парка культуры и отдыха, который подозревается в том, что с 2021 года получал взятки от предпринимателей в размере от 14 до 100 тысяч рублей за размещение нестационарных торговых объектов в парке Люберец. По двум эпизодам следствие считает его подельником заведующую сектором МУ "Парк культуры и отдыха", которая также подозревается в получении взяток. "Следствием выявлены новые эпизоды его коррупционной деятельности и по данным фактам возбуждено несколько уголовных дел (ч. 3 ст. 290 УК РФ, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Также установлено, что с ноября 2020 по июль 2024 года подозреваемый, являясь директором МУ "Парк культуры и отдыха", действуя во исполнении своего преступного умысла, ежемесячно издавал приказы о премировании подчиненного. После этого работник передавал ему часть из выплаченных премиальных денежных средств в качестве взятки за общее покровительство по службе", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются иные аналогичные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Следствие будет просить о его аресте.
https://ria.ru/20240710/mvd-1958670572.html
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происшествия, россия, люберцы, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Люберцы, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанному за взятки главе люберецкого парка вменили новые эпизоды

СК выявил новые эпизоды в деле о взятках главы люберецкого ПКиО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава парка культуры и отдыха в Люберцах ежемесячно получал взятки за покровительство по службе от своего работника, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России.
Ранее в ведомстве сообщали, что уголовное дело о получении взяток было заведено на директора парка культуры и отдыха, который подозревается в том, что с 2021 года получал взятки от предпринимателей в размере от 14 до 100 тысяч рублей за размещение нестационарных торговых объектов в парке Люберец. По двум эпизодам следствие считает его подельником заведующую сектором МУ "Парк культуры и отдыха", которая также подозревается в получении взяток.
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"Следствием выявлены новые эпизоды его коррупционной деятельности и по данным фактам возбуждено несколько уголовных дел (ч. 3 ст. 290 УК РФ, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Также установлено, что с ноября 2020 по июль 2024 года подозреваемый, являясь директором МУ "Парк культуры и отдыха", действуя во исполнении своего преступного умысла, ежемесячно издавал приказы о премировании подчиненного. После этого работник передавал ему часть из выплаченных премиальных денежных средств в качестве взятки за общее покровительство по службе", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются иные аналогичные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Следствие будет просить о его аресте.
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