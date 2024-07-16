https://ria.ru/20240716/germanija-1959978579.html
В ФРГ запретили журнал, критикующий мигрантов и действия Израиля
В ФРГ запретили журнал, критикующий мигрантов и действия Израиля - РИА Новости, 16.07.2024
В ФРГ запретили журнал, критикующий мигрантов и действия Израиля
В Германии за правый экстремизм запрещен критикующий миграционную политику и военные действия Израиля в Газе политический журнал COMPACT, в зданиях ежемесячника РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:28
2024-07-16T12:28
2024-07-16T12:30
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БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. В Германии за правый экстремизм запрещен критикующий миграционную политику и военные действия Израиля в Газе политический журнал COMPACT, в зданиях ежемесячника в четырёх федеральных землях проходят обыски, сообщает министерство внутренних дел страны на своей официальной странице. "Сегодня я запретила правоэкстремистский журнал COMPACT. Он является центральным рупором правоэкстремистской сцены. Этот журнал ведет неприемлемую агитацию против евреев, против людей с миграционным бэкграундом и против нашей парламентской демократии", - приводятся в сообщении ведомства слова его главы Нэнси Фезер.По данным министерства, с раннего утра вторника в связанных с изданием помещениях в федеральных землях Бранденбург, Гессен, Саксония и Саксония-Анхальт проходят обыски. МВД запрещает любое продолжение прежней деятельности, нарушение данного запрета будет рассматриваться как уголовное преступление. По оценке МВД, издание распространяло "антисемитские, расистские, враждебные к меньшинствам, исторически ревизионистские" содержание и теории заговора. В то же время на сайте издания опубликовано несколько материалов, посвященных антисемитизму мигрантов или граждан ФРГ с миграционным прошлым, возмущенных действием Израиля в Газе. Также на сайте есть материалы, критикующие методы ведения борьбы Израиля с ХАМАС. 13 июля на сайте журнала было опубликовано интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Ежемесячные выпуски COMPACT выходили с 2010 года тиражом в 40 тысяч экземпляров, также у журнала был свой сайт и YouTube-канал. Главным редактором журнала является некто Юрген Эльзессер. Считается, что издание поддерживает тесные связи с партией "Альтернатива для Германии" и другими европейскими движениями "новых правых".
https://ria.ru/20231029/germaniya-1906012951.html
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в мире, израиль, германия, бранденбург, мария захарова, хамас
В мире, Израиль, Германия, Бранденбург, Мария Захарова, ХАМАС
В ФРГ запретили журнал, критикующий мигрантов и действия Израиля
В ФРГ запретили журнал COMPACT, критикующий мигрантов и действия Израиля в Газе
БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости.
В Германии за правый экстремизм запрещен критикующий миграционную политику и военные действия Израиля в Газе политический журнал COMPACT, в зданиях ежемесячника в четырёх федеральных землях проходят обыски, сообщает министерство внутренних дел страны на своей официальной странице
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"Сегодня я запретила правоэкстремистский журнал COMPACT. Он является центральным рупором правоэкстремистской сцены. Этот журнал ведет неприемлемую агитацию против евреев, против людей с миграционным бэкграундом и против нашей парламентской демократии", - приводятся в сообщении ведомства слова его главы Нэнси Фезер.
По данным министерства, с раннего утра вторника в связанных с изданием помещениях в федеральных землях Бранденбург, Гессен, Саксония и Саксония-Анхальт проходят обыски. МВД запрещает любое продолжение прежней деятельности, нарушение данного запрета будет рассматриваться как уголовное преступление.
По оценке МВД, издание распространяло "антисемитские, расистские, враждебные к меньшинствам, исторически ревизионистские" содержание и теории заговора. В то же время на сайте издания опубликовано несколько материалов, посвященных антисемитизму мигрантов или граждан ФРГ с миграционным прошлым, возмущенных действием Израиля в Газе. Также на сайте есть материалы, критикующие методы ведения борьбы Израиля с ХАМАС.
13 июля на сайте журнала было опубликовано интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.
Ежемесячные выпуски COMPACT выходили с 2010 года тиражом в 40 тысяч экземпляров, также у журнала был свой сайт и YouTube-канал. Главным редактором журнала является некто Юрген Эльзессер. Считается, что издание поддерживает тесные связи с партией "Альтернатива для Германии" и другими европейскими движениями "новых правых".