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В Госдуму внесли проект об ограничении шумных работ для УК - РИА Новости, 16.07.2024
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12:41 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/gd-1959983020.html
В Госдуму внесли проект об ограничении шумных работ для УК
В Госдуму внесли проект об ограничении шумных работ для УК - РИА Новости, 16.07.2024
В Госдуму внесли проект об ограничении шумных работ для УК
Депутаты Госдумы от "Новых людей" во главе с Владиславом Даванковым, Антоном Ткачёвым и Сарданой Авксентьевой внесли в Госдуму законопроект об ограничении... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:41
2024-07-16T12:41
общество
россия
владислав даванков
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей" во главе с Владиславом Даванковым, Антоном Ткачёвым и Сарданой Авксентьевой внесли в Госдуму законопроект об ограничении шумных работ для управляющих компаний до 8 утра, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Внести в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации следующие изменения: 1) Часть 1.1 статьи 161 дополнить пунктом 6 следующего содержания: "6) соблюдение покоя граждан и тишины в период времени с 22 часов до 8 часов", - сказано в проекте закона. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время на шумные работы, в частности уборку снега, спиливание деревьев, вывоз строительного мусора не распространяются ограничения, связанные с законами субъектов РФ "О соблюдении покоя граждан и тишины". "Из-за отсутствия указанного запрета граждане часто жалуются на сильный шум от газонокосилок и другие работы с раннего утра, в том числе и в выходные дни. В результате граждане вынуждены испытывать стресс из-за недосыпа, хотя никакой необходимости осуществлять указанные работы с раннего утра нет. Чрезмерный шум или недосып из-за его регулярного воздействия может стать причиной появления физиологических и психологических болезней у граждан", - уточняется в ней. Предложенное законопроектом ограничения времени на проведение шумных работ соответствуют статье 8 закона Санкт‑Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт‑Петербурге", которым запрещены шумные работы в будние дни с 22:00 до 8:00, заключается в документе.
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общество, россия, владислав даванков
Общество, Россия, Владислав Даванков
В Госдуму внесли проект об ограничении шумных работ для УК

В ГД внесли проект о запрете шумных работ для управляющих компаний до 8 утра

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей" во главе с Владиславом Даванковым, Антоном Ткачёвым и Сарданой Авксентьевой внесли в Госдуму законопроект об ограничении шумных работ для управляющих компаний до 8 утра, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Внести в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации следующие изменения: 1) Часть 1.1 статьи 161 дополнить пунктом 6 следующего содержания: "6) соблюдение покоя граждан и тишины в период времени с 22 часов до 8 часов", - сказано в проекте закона.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время на шумные работы, в частности уборку снега, спиливание деревьев, вывоз строительного мусора не распространяются ограничения, связанные с законами субъектов РФ "О соблюдении покоя граждан и тишины".
"Из-за отсутствия указанного запрета граждане часто жалуются на сильный шум от газонокосилок и другие работы с раннего утра, в том числе и в выходные дни. В результате граждане вынуждены испытывать стресс из-за недосыпа, хотя никакой необходимости осуществлять указанные работы с раннего утра нет. Чрезмерный шум или недосып из-за его регулярного воздействия может стать причиной появления физиологических и психологических болезней у граждан", - уточняется в ней.
Предложенное законопроектом ограничения времени на проведение шумных работ соответствуют статье 8 закона Санкт‑Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт‑Петербурге", которым запрещены шумные работы в будние дни с 22:00 до 8:00, заключается в документе.
Знак Подача звукового сигнала запрещена - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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