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"Лицемерие". Французский политик назвал цель парламентских выборов - РИА Новости, 16.07.2024
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12:24 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/frantsiya-1959977420.html
"Лицемерие". Французский политик назвал цель парламентских выборов
"Лицемерие". Французский политик назвал цель парламентских выборов - РИА Новости, 16.07.2024
"Лицемерие". Французский политик назвал цель парламентских выборов
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в соцсети X о фиктивности парламентских выборов после того, как на пост премьера страны выдвинули... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:24
2024-07-16T12:24
в мире
франция
эммануэль макрон
флориан филиппо
патриот
парламентские выборы во франции — 2024
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ПАРИЖ, 16 июл - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в соцсети X о фиктивности парламентских выборов после того, как на пост премьера страны выдвинули кандидатуру Лоранс Тюбьяна от коалиции левых "Новый народный фронт", которая была бы удобной для президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее телеканал BFM TV сообщил, что Французская коммунистическая партия, Социалистическая партия и "Экологисты" хотели предложить на пост премьера экономиста Тюбьяна. В союзной по блоку партии "Непокорившаяся Франция" заявили, что ее кандидатура была бы удобной для Макрона и стала бы предательством перед избирателями. "Социалистическая партия, Коммунистическая партия и "Зеленые" действительно осмелились предложить Лоранс Тюбьяна на пост премьера! Доказательство того, что эти выборы с самого начала были лицемерием: изменить все, чтобы не изменить ничего!" - написал Филиппо. Политик также добавил, что Макрон думал над ее назначением на пост премьера еще в 2020 году. Он отметил, что она возглавляет с 2007 года финансируемый фондом Рокфеллера и другими глобалистами "Европейский климатический фонд", постоянно участвует в Давосском форуме и является другом Билла Гейтса. "Это предложение (кандидатуры - ред.) почти комично, настолько оно олицетворяет то, как Франция удерживается в руках глобализма!" - заявил Филиппо. В понедельник самая многочисленная в победившей на выборах в парламент Франции коалиции левых партия "Непокорившаяся Франция" сообщила, что не будет участвовать в обсуждении кандидатуры нового премьера, пока у левых не будет согласия по кандидатуре президента Нацсобрания (нижней палаты парламента), который должен быть назначен на этой неделе. В "Непокорившейся Франции" также обвинили партию социалистов в блокаде выдвинутых ей кандидатур на пост главы кабмина. Макрон хочет, чтобы пост президента Нацсобрания занял член партии республиканцев или центристов, чтобы избежать формирования правительства левых. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" Макрона, получив 168 мест. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.
https://ria.ru/20240713/frantsiya-1959455835.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо, патриот, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Патриот, Парламентские выборы во Франции — 2024
"Лицемерие". Французский политик назвал цель парламентских выборов

Лидер "Патриотов" Филиппо заявил о фиктивности парламентских выборов во Франции

© AP Photo / Laurent CiprianiФлориан Филиппо
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Laurent Cipriani
Флориан Филиппо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 июл - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в соцсети X о фиктивности парламентских выборов после того, как на пост премьера страны выдвинули кандидатуру Лоранс Тюбьяна от коалиции левых "Новый народный фронт", которая была бы удобной для президента Франции Эммануэля Макрона.
Ранее телеканал BFM TV сообщил, что Французская коммунистическая партия, Социалистическая партия и "Экологисты" хотели предложить на пост премьера экономиста Тюбьяна. В союзной по блоку партии "Непокорившаяся Франция" заявили, что ее кандидатура была бы удобной для Макрона и стала бы предательством перед избирателями.
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"Социалистическая партия, Коммунистическая партия и "Зеленые" действительно осмелились предложить Лоранс Тюбьяна на пост премьера! Доказательство того, что эти выборы с самого начала были лицемерием: изменить все, чтобы не изменить ничего!" - написал Филиппо.
Политик также добавил, что Макрон думал над ее назначением на пост премьера еще в 2020 году. Он отметил, что она возглавляет с 2007 года финансируемый фондом Рокфеллера и другими глобалистами "Европейский климатический фонд", постоянно участвует в Давосском форуме и является другом Билла Гейтса.
"Это предложение (кандидатуры - ред.) почти комично, настолько оно олицетворяет то, как Франция удерживается в руках глобализма!" - заявил Филиппо.
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В понедельник самая многочисленная в победившей на выборах в парламент Франции коалиции левых партия "Непокорившаяся Франция" сообщила, что не будет участвовать в обсуждении кандидатуры нового премьера, пока у левых не будет согласия по кандидатуре президента Нацсобрания (нижней палаты парламента), который должен быть назначен на этой неделе. В "Непокорившейся Франции" также обвинили партию социалистов в блокаде выдвинутых ей кандидатур на пост главы кабмина.
Макрон хочет, чтобы пост президента Нацсобрания занял член партии республиканцев или центристов, чтобы избежать формирования правительства левых.
На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" Макрона, получив 168 мест. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.
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