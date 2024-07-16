https://ria.ru/20240716/fon_der_lyayen-1960118977.html
Фон дер Ляйен больше не должна возглавлять ЕК, заявили в АдГ
Фон дер Ляйен больше не должна возглавлять ЕК, заявили в АдГ - РИА Новости, 16.07.2024
Фон дер Ляйен больше не должна возглавлять ЕК, заявили в АдГ
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Урсула фон дер Ляйен больше не должна занимать пост главы Европейской... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T20:46
2024-07-16T20:46
2024-07-16T20:46
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Урсула фон дер Ляйен больше не должна занимать пост главы Европейской комиссии из-за бойкота венгерского председательства в ЕС. Фон дер Ляйен пока еще не переизбралась на второй пятилетний срок главы Еврокомиссии: голосование по её кандидатуре состоится в Европарламенте в этот четверг. "Отношение фон дер Ляйен к Венгрии скандально. Приверженность (премьер-министра Венгрии - ред.) Виктора Орбана миру соответствует интересам Европы. Тот факт, что он также разговаривал с (Владимиром -ред.) Зеленским с этой целью, почти не упоминается. Фон дер Ляйен более невыносима как председатель (Европейской - ред.) комиссии", - написала Вайдель в социальной сети Х. В понедельник официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что комиссия отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии. Ранее Мамер на брифинге заявлял, что визит Орбана в РФ ставит под вопрос традиционную поездку членов Еврокомиссии в Венгрию, принявшую председательство в Совете Евросоюза на ближайшие полгода. Мамер также подчеркнул, что несмотря на то, что Орбан сам заявил об отсутствии у него мандата ЕС на переговоры с РФ, "всем очевиден контекст, когда визит проходит через пять дней после начала председательства в Совете ЕС".
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, россия, европа, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, эрик мамер, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Венгрия, Россия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, Эрик Мамер, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
Фон дер Ляйен больше не должна возглавлять ЕК, заявили в АдГ
Глава АдГ: фон дер Ляйен не должна возглавлять ЕК из-за конфликта с Венгрией
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила
, что Урсула фон дер Ляйен больше не должна занимать пост главы Европейской комиссии из-за бойкота венгерского председательства в ЕС.
Фон дер Ляйен пока еще не переизбралась на второй пятилетний срок главы Еврокомиссии: голосование по её кандидатуре состоится в Европарламенте в этот четверг.
"Отношение фон дер Ляйен к Венгрии скандально. Приверженность (премьер-министра Венгрии - ред.) Виктора Орбана миру соответствует интересам Европы. Тот факт, что он также разговаривал с (Владимиром -ред.) Зеленским с этой целью, почти не упоминается. Фон дер Ляйен более невыносима как председатель (Европейской - ред.) комиссии", - написала Вайдель в социальной сети Х.
В понедельник официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что комиссия отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии.
Ранее Мамер на брифинге заявлял, что визит Орбана в РФ ставит под вопрос традиционную поездку членов Еврокомиссии в Венгрию, принявшую председательство в Совете Евросоюза на ближайшие полгода. Мамер также подчеркнул, что несмотря на то, что Орбан сам заявил об отсутствии у него мандата ЕС на переговоры с РФ, "всем очевиден контекст, когда визит проходит через пять дней после начала председательства в Совете ЕС".